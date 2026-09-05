Las discusiones sobre poner fin al sangriento conflicto entre Rusia y Ucrania por la vía diplomática han alcanzado inesperadamente un nuevo nivel. Al hablar en el Foro Económico Oriental, el presidente ruso Vladímir Putin declaró que la posibilidad de resolver la guerra en la mesa de negociaciones sigue vigente. Poco después, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski también confirmó que los representantes especiales del líder estadounidense Donald Trump visitarán pronto Moscú y Kiev para discutir un acuerdo de paz. La visita sorpresa del director de la CIA y el activismo del equipo de Trump indican que se acerca un punto de inflexión decisivo en los procesos geopolíticos.

La señal diplomática de Putin: «Primero, ambas partes deben ponerse de acuerdo»

En el foro de Vladivostok, Vladímir Putin se refirió específicamente al papel de la comunidad internacional y a las condiciones mutuas de las partes para detener el conflicto:

«¿Hay una posibilidad? Sí, la hay»: «Primero que nada, Rusia y Ucrania deben ponerse de acuerdo. Todos los demás países están listos para apoyar y ayudar. ¿Hay una posibilidad? Creo que sí, la hay», declaró el líder ruso;

El diálogo de los servicios especiales nunca se detuvo: Putin admitió que, a pesar de los intensos enfrentamientos en el frente, se mantienen canales de comunicación cerrados entre los servicios especiales de Moscú y Kiev, aunque no reveló cuánto podrían influir estos contactos en una tregua definitiva;

Factores que complican las negociaciones: El líder ruso destacó que los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania a los buques de transporte en el Mar Negro y las duras declaraciones de Kiev sobre la inseguridad del espacio aéreo ruso están dañando gravemente el clima de diálogo.

La confirmación de Zelenski: La misión de Witkoff y Kushner en Moscú y Kiev

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski también anunció en su mensaje de video nocturno que las negociaciones de paz bajo mediación estadounidense son inevitables:

Fechas acordadas y visita oficial: «Las fechas preliminares están fijadas. Estamos esperando a los representantes del presidente estadounidense aquí, en Kiev. Hay una confirmación oficial: las reuniones se organizarán tanto en Moscú como en Kiev», dijo Zelenski;

Diálogo con representantes de la Casa Blanca: Hace unos días, Zelenski informó que mantuvo conversaciones telefónicas con Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, y Jared Kushner, yerno del expresidente. En la charla, Zelenski calificó los recientes avances militares del ejército ruso como «insignificantes»;

Comunicación constante con Washington: Se señaló que la administración de Kiev coordina diariamente con el equipo de Trump la elaboración de las condiciones de paz.

La visita secreta de Ratcliffe, la cuestión de la cumbre y la admisión de Trump

La ola diplomática en torno a las conversaciones de paz no comenzó por casualidad; detrás hay una profunda diplomacia de inteligencia:

La visita secreta del director de la CIA a Moscú: Las discusiones se intensificaron tras la visita sorpresa y no anunciada del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú a finales de agosto;

Plan de cumbre tripartita: Según Axios, Washington ha propuesto a las partes organizar una gran cumbre tripartita con la participación de los presidentes de EE. UU., Rusia y Ucrania;

«Me reuniré cuando el acuerdo de paz esté listo»: Trump rechazó la idea de una cumbre en los próximos días, afirmando que aceptaría de inmediato si Putin lo desea, pero que no quiere solo una negociación, sino un resultado final: «Quiero organizar esa reunión cuando estemos plenamente listos para cerrar un acuerdo de paz»;

Enemistad personal y complejidad de la guerra: Según Trump, uno de los mayores obstáculos para la paz es el profundo conflicto personal entre Putin y Zelenski. Además, Trump, quien prometió terminar la guerra en 24 horas, admitió abiertamente que este conflicto es mucho más complejo y profundo de lo que esperaba.

¿Cree usted que las declaraciones actuales de Putin y Zelenski así como la visita de los emisarios de Trump a Moscú y Kiev, conducirán realmente a un acuerdo histórico que detenga la guerra, o es solo otra maniobra diplomática para ganar tiempo en la escena internacional? ¿Se pueden superar los conflictos personales? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!