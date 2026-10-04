Un tiburón ballena gigante de 6 metros muere en la costa colombiana

Un tiburón ballena gigante de casi 6 metros de largo murió tras quedar varado en la costa del Pacífico colombiano.

El tiburón ballena (Rhincodon typus), considerado el pez más grande del mundo, fue hallado inerte sobre la arena en una playa remota de Nabugá la mañana del miércoles 30 de septiembre. El animal, cuyo tamaño era similar al de una embarcación pequeña, aún estaba vivo al ser encontrado.

La comunidad local intentó ayudar al animal. Los habitantes vertieron agua de mar sobre su cuerpo e intentaron remolcarlo de vuelta al agua con botes. Sin embargo, los motores fuera de borda no fueron lo suficientemente potentes para mover al enorme ejemplar.

Cuando los funcionarios de protección ambiental llegaron a la playa de Nabugá, el tiburón ballena ya había fallecido.

Codechocó, la organización ambiental regional del Pacífico norte colombiano, activó de inmediato el protocolo para animales marinos varados.

Al lugar acudieron unidades de la guardia costera, autoridades locales y organizaciones ambientales. No obstante, las dificultades de comunicación, la complejidad del terreno y la necesidad de navegar una hora y media desde el pueblo retrasaron las labores de rescate.

Kari Sánchez Minota, subdirectora de Codechocó, informó que al llegar los especialistas, el animal ya estaba muerto y se inició de inmediato el proceso de disposición final de la carcasa.

Más tarde, la experta indicó que se tomaron muestras del animal, dado que el varamiento no coincidía con la temporada migratoria habitual de la especie.

«No es temporada migratoria para esta especie. Por eso debemos determinar qué causó la muerte de este animal», señaló Sánchez Minota.

La investigación analizará si heridas, enfermedades, enredos en artes de pesca o condiciones naturales adversas fueron la causa de su deceso.

El comunicado de Codechocó enfatizó la importancia de las muestras, ya que el varamiento no corresponde a la época habitual en la región.

Normalmente, los tiburones ballena llegan a estas costas en primavera para alimentarse de plancton y peces pequeños. Se pueden encontrar en mar abierto en otras épocas, pero su hallazgo tan cerca de la costa a finales de septiembre es inusual.

En un video difundido en redes sociales, un habitante local expresó su preocupación, explicando que la comunidad de Nabugá no sabía cómo liberar al animal y solicitó ayuda a las autoridades.

Los pobladores intentaron mover al animal, pero los motores de las lanchas no tuvieron la fuerza necesaria, requiriendo maquinaria más potente.

Según Need To Know, las autoridades iniciaron las labores de disposición del cuerpo para mitigar riesgos sanitarios y de contaminación para la población y el ecosistema.

Sánchez Minota recomendó a la comunidad no tocar a los animales marinos varados, ya que pueden portar parásitos que afectan la salud humana.

Actualmente, los especialistas trabajan para determinar las razones del varamiento y los factores que influyeron en su muerte.

Los tiburones ballena son filtradores y los peces más grandes del planeta. Los adultos pueden alcanzar entre 12 y 20 metros de longitud y pesar unas 20 toneladas.

Esta especie está catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).