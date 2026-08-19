«Las huellas sangrientas de la familia Assad»: el primo del expresidente sirio condenado a muerte

·0·Mundo
«Las huellas sangrientas de la familia Assad»: el primo del expresidente sirio condenado a muerte

Foto: Ministerio de Justicia de Siria

En Damasco concluyó el sonado juicio contra la antigua élite de la dinastía Assad: Vassim Assad, primo del expresidente sirio Bashar Assad, fue condenado oficialmente a la pena capital. ¿Qué crímenes atroces se esconden tras este firme veredicto contra el líder de grupos sanguinarios que una vez mantuvieron al país bajo el terror?

Crímenes de guerra y torturas: conclusiones del tribunal

La agencia estatal siria SANA informó de que el Tribunal Penal de la ciudad de Damasco declaró a Vassim Assad culpable de crímenes contra la humanidad, torturas masivas y asesinatos brutales.

Según la sentencia, todos sus bienes muebles e inmuebles serán confiscados íntegramente en favor del Estado:

«Vassim Assad creó y dirigió grupos armados vinculados a la 4.ª División, comandada por Maher Assad, hermano de Bashar Assad. Quedó plenamente demostrado que estuvo directamente implicado en las operaciones sangrientas llevadas a cabo desde 2011 en Guta Oriental y Mleyha, que causaron la muerte de civiles.»

Del escrito de acusación del tribunal

El juicio contra Vassim Assad y los hechos principales

Aspecto

Detalles y decisión judicial

Principales acusaciones

Crímenes de guerra, torturas, asesinato y secuestro

Sentencia dictada

Pena de muerte (y confiscación de sus bienes)

Penas adicionales

Por fraude y lesiones graves (absorbidas por la condena a muerte)

Cargos de los que fue absuelto

Contrabando y tráfico de drogas (por falta de pruebas suficientes)

Fecha de detención

21 de junio de 2025 (en la frontera entre Siria y Líbano)

Bashar Assad huyó a Rusia y las condenas dictadas en ausencia

Cabe señalar que una semana antes —el 11 de agosto de 2026— ese mismo tribunal también había condenado a la pena de muerte en ausencia al exdictador Bashar Assad, a su hermano Maher Assad y a varios altos cargos del régimen.

Tras el derrocamiento total del régimen de Assad en diciembre de 2024, el expresidente y su hermano huyeron a Rusia, donde obtuvieron asilo político. Sin embargo, Vassim Assad, detenido en la frontera libanesa, se convirtió en el primer miembro de la familia en responder personalmente ante un tribunal.

¿Crees que llevar ante la justicia a la familia Assad y a los representantes del antiguo régimen puede restablecer en Siria la justicia y la estabilidad tan esperadas?

¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte este acontecimiento histórico de la política mundial con tus seres queridos!

Bashar al-ÁsadVosim AsadDamascoSiriaMaher al-Ásad
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ronaldo bate el récord de Instagram con su comentario en la publicación de MessiRonaldo bate el récord de Instagram con su comentario en la publicación de MessiAyer, 21:50Un activista pone fin en el hospital a una protesta tras 16 días en huelga de hambreUn activista pone fin en el hospital a una protesta tras 16 días en huelga de hambreAyer, 19:14En Sri Lanka, extraen un cálculo de 3,1 kilogramos de la vejiga de un hombre de 55 añosEn Sri Lanka, extraen un cálculo de 3,1 kilogramos de la vejiga de un hombre de 55 añosAyer, 17:23Se prueba una tecnología de lluvia artificial en Asia CentralSe prueba una tecnología de lluvia artificial en Asia CentralAyer, 16:42¿Por qué las mujeres kayan llevan anillos alrededor del cuello?¿Por qué las mujeres kayan llevan anillos alrededor del cuello?Ayer, 16:26Un tigre «robó» una cámara trampa (vídeo)Un tigre «robó» una cámara trampa (vídeo)Ayer, 16:00
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones