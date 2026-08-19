«Las huellas sangrientas de la familia Assad»: el primo del expresidente sirio condenado a muerte

Foto: Ministerio de Justicia de Siria

En Damasco concluyó el sonado juicio contra la antigua élite de la dinastía Assad: Vassim Assad, primo del expresidente sirio Bashar Assad, fue condenado oficialmente a la pena capital. ¿Qué crímenes atroces se esconden tras este firme veredicto contra el líder de grupos sanguinarios que una vez mantuvieron al país bajo el terror?

Crímenes de guerra y torturas: conclusiones del tribunal

La agencia estatal siria SANA informó de que el Tribunal Penal de la ciudad de Damasco declaró a Vassim Assad culpable de crímenes contra la humanidad, torturas masivas y asesinatos brutales.

Según la sentencia, todos sus bienes muebles e inmuebles serán confiscados íntegramente en favor del Estado:

«Vassim Assad creó y dirigió grupos armados vinculados a la 4.ª División, comandada por Maher Assad, hermano de Bashar Assad. Quedó plenamente demostrado que estuvo directamente implicado en las operaciones sangrientas llevadas a cabo desde 2011 en Guta Oriental y Mleyha, que causaron la muerte de civiles.» — Del escrito de acusación del tribunal

El juicio contra Vassim Assad y los hechos principales

Aspecto Detalles y decisión judicial Principales acusaciones Crímenes de guerra, torturas, asesinato y secuestro Sentencia dictada Pena de muerte (y confiscación de sus bienes) Penas adicionales Por fraude y lesiones graves (absorbidas por la condena a muerte) Cargos de los que fue absuelto Contrabando y tráfico de drogas (por falta de pruebas suficientes) Fecha de detención 21 de junio de 2025 (en la frontera entre Siria y Líbano)

Bashar Assad huyó a Rusia y las condenas dictadas en ausencia

Cabe señalar que una semana antes —el 11 de agosto de 2026— ese mismo tribunal también había condenado a la pena de muerte en ausencia al exdictador Bashar Assad, a su hermano Maher Assad y a varios altos cargos del régimen.

Tras el derrocamiento total del régimen de Assad en diciembre de 2024, el expresidente y su hermano huyeron a Rusia, donde obtuvieron asilo político. Sin embargo, Vassim Assad, detenido en la frontera libanesa, se convirtió en el primer miembro de la familia en responder personalmente ante un tribunal.

¿Crees que llevar ante la justicia a la familia Assad y a los representantes del antiguo régimen puede restablecer en Siria la justicia y la estabilidad tan esperadas?

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