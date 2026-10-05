« Pyongyang envía 10 000 soldados más »: Zelenski sobre las nuevas fuerzas en el frente ruso

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« Pyongyang envía 10 000 soldados más »: Zelenski sobre las nuevas fuerzas en el frente ruso

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha hecho una nueva y preocupante declaración sobre la situación en la línea del frente y el alcance de la implicación de fuerzas extranjeras por parte de Moscú. El líder ucraniano destacó que Corea del Norte (RPDC) está preparando un nuevo contingente militar importante para unirse a las fuerzas armadas rusas: otros 10 000 soldados se prepara activamente para enviar.

Zelenski señaló específicamente que la parte rusa planea ampliar drásticamente sus filas de mercenarios y militares extranjeros para compensar sus pérdidas.

Un nuevo contingente de 10 000 hombres y el alcance de la alianza

Según la información revelada por Volodímir Zelenski, la cooperación militar entre Moscú y Pyongyang está alcanzando una nueva etapa:

  • Implicación de Corea del Norte: La RPDC se prepara para enviar otros 10 000 militares a la zona del frente para actuar del lado de Rusia;

  • Basarse en fuentes extranjeras: El ejército ruso está tomando medidas para aumentar artificialmente el flujo de mercenarios y combatientes extranjeros de diversos países para cubrir la escasez de personal.

El llamamiento urgente de Zelenski a la comunidad internacional

Durante su intervención, el líder ucraniano envió un mensaje directo a los gobiernos de los países cuyos ciudadanos están siendo reclutados o involucrados por diversos medios en las operaciones militares junto a Rusia:

«Hago un llamamiento a todos los países cuyos ciudadanos están siendo involucrados en esta guerra para que se opongan firmemente a este proceso, eviten que su gente se convierta en mercenarios y protejan a su pueblo de riesgos tan peligrosos».

Esta declaración de Zelenski se produce en un momento en que aumenta la presión internacional sobre las relaciones entre Pyongyang y Moscú y las organizaciones de seguridad mundial debaten sobre la expansión de la geografía de la guerra. Los observadores internacionales estiman que esta declaración impulsará a Kiev a exigir a sus aliados occidentales medios de defensa aérea adicionales y la autorización para utilizar armas sin restricciones.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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