El mayor problema de Ucrania: aumenta la amenaza de los misiles balísticos

El sistema ucraniano de defensa aérea afronta serias dificultades para combatir los misiles balísticos. Den Sabbagh, editor de defensa y seguridad de The Guardian, lo explicó principalmente por la falta de misiles interceptores para el sistema Patriot .

Lo más preocupante es que los misiles balísticos de alta velocidad pueden alcanzar su objetivo en apenas unos minutos después de la alerta aérea.

Faltan misiles Patriot

Según Den Sabbagh, la escasez de misiles interceptores está complicando considerablemente la defensa de Ucrania frente a los ataques balísticos.

«La falta de interceptores para los Patriot dificulta proteger a Ucrania de los ataques balísticos de alta velocidad».

También se informó de que, a comienzos de este mes, la Fuerza Aérea de Ucrania dejó de publicar, por razones de seguridad, datos sobre el número de misiles balísticos lanzados por Rusia y derribados.

Zelenski volvió a hacer un llamamiento a sus socios

Tras un nuevo ataque ruso con misiles, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a plantear la necesidad de suministrar al país medios de defensa aérea y misiles interceptores.

Según afirmó, los misiles balísticos siguen siendo, en las condiciones actuales, una de las amenazas más graves para Ucrania.

En opinión de Zelenski, la protección del país frente a los ataques balísticos depende en gran medida de que los Estados socios suministren misiles para los sistemas Patriot.

Rusia afirma haber lanzado un ataque masivo contra Kyiv y su región

Según el Ministerio de Defensa ruso, esta noche las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo contra instalaciones de la industria militar, centros de transporte y logística y almacenes situados en la ciudad de Kyiv y la región de Kyiv.

Debe tenerse en cuenta que estas afirmaciones se basan en declaraciones oficiales de las partes en guerra y que las fuentes independientes no siempre pueden verificar de inmediato y por completo cada objetivo y los resultados de los ataques.

¿Por qué los misiles balísticos se están convirtiendo precisamente en la principal amenaza?

Problema Consecuencia para Ucrania Alta velocidad de los misiles El tiempo de reacción es muy corto Escasez de misiles interceptores Es difícil repeler todos los ataques Trayectoria balística Se necesitan sistemas especializados de defensa aérea Los ataques continúan Aumenta la presión sobre las reservas de defensa

Así, la defensa aérea vuelve a convertirse en uno de los temas más urgentes para Ucrania. Ahora la pregunta principal es: ¿Podrá Kyiv recibir de sus socios suficientes medios de defensa aérea y misiles interceptores?

¿En qué medida cree que el suministro de sistemas de defensa aérea a Ucrania podría influir en la situación de la guerra? Deje su opinión en los comentarios y comparta el artículo en Telegram y otras redes sociales.