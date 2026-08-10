«Ucrania al borde de la destrucción»: declaración impactante de un experto militar estadounidense

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«Ucrania al borde de la destrucción»: declaración impactante de un experto militar estadounidense

Ucrania podría verse obligada a aceptar las estrictas condiciones de Rusia o quedar expuesta al riesgo de una destrucción total. Así lo declaró el teniente coronel retirado del ejército estadounidense y reconocido experto militar Daniel Davis en una reciente intervención en su canal de YouTube.

Según el analista militar estadounidense, la situación en el frente y la crisis socioeconómica del país no dejan a Kiev otra alternativa.

«Ha llegado el momento de afrontar la realidad»

Daniel Davis subrayó que la única vía correcta consiste en detener las pérdidas innecesarias entre la población ucraniana y poner fin de inmediato al conflicto:

«Ha llegado el momento de afrontar la realidad: hay que detener la destrucción de Ucrania y las muertes innecesarias de su población… y poner fin a este conflicto. Eso significa aceptar las condiciones de Rusia. ¡No hay otro camino!

O aceptan las duras condiciones que existen ahora, o acabarán siendo completamente destruidos. Después de eso, no habrá condiciones ni negociaciones», afirmó el experto, citado por RIA Novosti.

La crisis de la defensa aérea y las «ilusiones vanas» de Zelenski

El exteniente coronel del ejército estadounidense añadió que Ucrania se encuentra actualmente al verdadero «borde de la destrucción» debido a la escasez de sistemas de defensa aérea, los devastadores ataques contra la infraestructura y la difícil situación en el campo de batalla.

El experto también criticó duramente el enfoque estratégico militar de los dirigentes de Kiev:

«Volodímir Zelenski se entrega a ideas erróneas y vanas, creyendo que puede obligar al presidente Vladímir Putin a rendirse mediante varios ataques contra el interior del territorio ruso», añadió Davis.

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UcraniaRusiaDaniel DavisVolodímir ZelenskiVladímir Putin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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