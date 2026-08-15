Golpe al comercio ilegal de cereales: Ucrania incluye 13 buques y 28 empresas en su «lista negra»

El Gobierno de Ucrania anunció nuevas medidas restrictivas contra una red logística mundial implicada en la extracción ilegal de productos agrícolas, especialmente reservas nacionales de cereales, de los territorios temporalmente ocupados y en su venta en los mercados internacionales.

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski El 14 de agosto firmó un decreto oficial que aprobaba la decisión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (CNSD) de imponer sanciones contra personas, buques de carga y entidades jurídicas vinculados a esta cadena comercial ilegal.

Buques con bandera de 4 países y empresas rusas

El nuevo paquete de sanciones es amplio y afecta a las siguientes entidades, que utilizaron jurisdicciones de distintos países:

13 buques de carga: Entre ellos hay 8 buques con bandera rusa, 3 con bandera panameña y uno con bandera de Belice y otro con bandera de San Cristóbal y Nieves;

28 entidades jurídicas (empresas): Organizaciones que financiaron la logística y el comercio de las exportaciones ilegales de cereales;

11 ciudadanos rusos: Las personas que dirigían este sistema y gestionaban los buques.

«Los capitanes de los buques también serán responsabilizados»

El representante especial del presidente de Ucrania para la política de sanciones Vladislav Vlasiuk afirmó que la postura de Kiev era firme:

«Toda persona implicada en la extracción ilegal de grano ucraniano de los territorios temporalmente ocupados será responsabilizada. Esto se aplica no solo a las empresas y sus beneficiarios finales que transportaron o vendieron los productos, sino también directamente a los capitanes de los buques y a los propios buques utilizados para estos fines».

Coordinación con los aliados internacionales

Según la Oficina del Presidente de Ucrania, Kiev prevé proporcionar a sus aliados occidentales todas las pruebas recopiladas y la información detallada para aplicar plenamente estas restricciones en las jurisdicciones de otros Estados asociados.

El principal objetivo estratégico es impedir por completo la entrada en los mercados internacionales del trigo, las semillas de girasol y otros productos alimentarios extraídos ilegalmente de los puertos controlados por Rusia.

Cabe recordar que Ucrania ya había tomado medidas firmes en este ámbito. En noviembre de 2025, en particular, se impusieron sanciones oficiales a 56 buques que habían entrado ilegalmente en puertos ocupados o habían salido de ellos.

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