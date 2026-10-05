Jóvenes se cortan las pestañas para un look «masculino»

Ha surgido una tendencia de belleza inusual entre hombres jóvenes de todo el mundo. Algunos intentan cortarse o recortarse las pestañas para que su apariencia luzca más «masculina».

Las pestañas largas han sido consideradas durante mucho tiempo como un rasgo de belleza valorado en las mujeres. Esto ha dado lugar a una industria especializada en la venta y aplicación de pestañas postizas.

Sin embargo, las pestañas largas no siempre son bien vistas entre los hombres. Algunos miembros de grupos llamados «alfa» consideran que las pestañas largas son un rasgo femenino y las recortan para que su apariencia sea más masculina.

Desde el año pasado, han comenzado a aparecer videos en TikTok y otras redes sociales de jóvenes cortándose las pestañas en peluquerías o salones de belleza. Aunque muchos pensaron que esta tendencia desaparecería pronto, se ha extendido ampliamente por varios países.

Algunos asocian esta tendencia con el «looksmaxxing», una tendencia de internet orientada a mejorar la apariencia física al máximo. Pero recortar las pestañas no solo es inusual, sino que también puede suponer riesgos para los ojos.

Las pestañas protegen los ojos del polvo y de diversas partículas pequeñas, incluyendo células muertas de la piel y el sudor. También ofrecen cierta protección contra los rayos ultravioleta. Por ello, cortarlas demasiado puede dejar los ojos más vulnerables a las agresiones externas.

Esto aumenta el riesgo de problemas como infecciones, picazón y molestias frecuentes. Las pestañas vuelven a crecer con el tiempo, pero este proceso puede tardar varios meses.

Los defensores de esta tendencia no recortan sus pestañas para hacerlas más gruesas o largas, sino porque las consideran un rasgo no masculino. El deseo de adaptar la apariencia a un estándar de «masculinidad» también influye en la propagación de esta tendencia.

Además, el uso de herramientas metálicas afiladas cerca del ojo puede ser peligroso. Un solo movimiento en falso durante el proceso de corte puede causar lesiones oculares.

Curiosamente, no existe una base científica que vincule el corte de pestañas con la masculinidad. La longitud de las pestañas depende principalmente de factores genéticos, y tanto hombres como mujeres pueden tener pestañas largas.

Por lo tanto, considerar las pestañas largas como un rasgo exclusivamente femenino no es una regla científica, sino una visión cultural formada por la sociedad.

Los expertos enfatizan que la función principal de las pestañas no es estética, sino proteger los ojos. Por ello, en cualquier tendencia cosmética, es importante considerar los riesgos para la salud más allá de la apariencia.