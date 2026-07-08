Pestañas de 20,5 centímetros: los médicos no encuentran explicación

·50·Mundo
Pestañas de 20,5 centímetros: los médicos no encuentran explicación

La china Yu Jianxia ha figurado en el Libro Guinness de los Récords durante casi una década como la poseedora de las pestañas naturales más largas del mundo. Lo más curioso es que sus pestañas siguen creciendo. Hasta ahora, los médicos no han podido encontrar una explicación científica clara para este fenómeno.

El nombre de Yu Jianxia fue incluido por primera vez en el Libro Guinness de los Récords el 28 de junio de 2016. En aquel entonces, la pestaña más larga de su párpado izquierdo medía 12,4 centímetros. Tras una nueva medición en 2021, el récord se actualizó y se registró oficialmente una longitud de 20,5 centímetros. Esta cifra sigue siendo un récord mundial.

Sobre un fondo rojo, una mujer sostiene su pestaña extremadamente larga con la mano.

Cuando sus pestañas comenzaron a crecer rápidamente, la mujer acudió a los médicos. Los especialistas intentaron relacionar este hecho con cambios hormonales, herencia o enfermedades, pero los exámenes no revelaron ninguna causa. Se menciona que ningún otro miembro de su familia posee esta característica.

Yu Jianxia atribuye el crecimiento inusual de sus pestañas a un periodo de soledad espiritual que pasó en las montañas. Ella no lo considera un defecto, sino un regalo del destino.

La plusmarquista asegura que sus largas pestañas no interfieren en su vida cotidiana. Al contrario, gracias a ellas, casi no utiliza productos cosméticos para los ojos. Yu

Una mujer vestida de rojo sostiene un espejo en su mano.

Jianxia afirma estar orgullosa de su apariencia única y, al señalar que sus pestañas siguen creciendo, no descarta que el récord mundial pueda volver a superarse.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una escena de la película «Viaje al Oeste» recreada sobre un precipicio de 1000 metrosUna escena de la película «Viaje al Oeste» recreada sobre un precipicio de 1000 metrosHoy, 16:45Macron en una situación incómoda: la esposa de Erdogan no permitió que le besara la mano (video)Macron en una situación incómoda: la esposa de Erdogan no permitió que le besara la mano (video)Hoy, 15:45Se anuncia la condición para terminar la guerra en un día: ¿Qué dijo Peskov?Se anuncia la condición para terminar la guerra en un día: ¿Qué dijo Peskov?Hoy, 15:30Zelensky señaló el factor que decidirá el destino de la guerraZelensky señaló el factor que decidirá el destino de la guerraHoy, 14:42Un YouTuber crea una silla de ruedas robótica para su padre paralizadoUn YouTuber crea una silla de ruedas robótica para su padre paralizadoHoy, 13:45Una madre es sospechosa de matar a su hijo de 4 años e intentar comérseloUna madre es sospechosa de matar a su hijo de 4 años e intentar comérseloHoy, 13:35
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos