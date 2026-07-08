Pestañas de 20,5 centímetros: los médicos no encuentran explicación

La china Yu Jianxia ha figurado en el Libro Guinness de los Récords durante casi una década como la poseedora de las pestañas naturales más largas del mundo. Lo más curioso es que sus pestañas siguen creciendo. Hasta ahora, los médicos no han podido encontrar una explicación científica clara para este fenómeno.

El nombre de Yu Jianxia fue incluido por primera vez en el Libro Guinness de los Récords el 28 de junio de 2016. En aquel entonces, la pestaña más larga de su párpado izquierdo medía 12,4 centímetros. Tras una nueva medición en 2021, el récord se actualizó y se registró oficialmente una longitud de 20,5 centímetros. Esta cifra sigue siendo un récord mundial.

Cuando sus pestañas comenzaron a crecer rápidamente, la mujer acudió a los médicos. Los especialistas intentaron relacionar este hecho con cambios hormonales, herencia o enfermedades, pero los exámenes no revelaron ninguna causa. Se menciona que ningún otro miembro de su familia posee esta característica.

Yu Jianxia atribuye el crecimiento inusual de sus pestañas a un periodo de soledad espiritual que pasó en las montañas. Ella no lo considera un defecto, sino un regalo del destino.

La plusmarquista asegura que sus largas pestañas no interfieren en su vida cotidiana. Al contrario, gracias a ellas, casi no utiliza productos cosméticos para los ojos. Yu

Jianxia afirma estar orgullosa de su apariencia única y, al señalar que sus pestañas siguen creciendo, no descarta que el récord mundial pueda volver a superarse.