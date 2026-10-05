Asesinato atroz en Hong Kong: Modelo millonaria brutalmente asesinada por su ex familia política

Figura brillante del mundo de la moda en Hong Kong, famosa modelo millonaria e influencer, Abby Choi Tin-fung, cuya investigación y proceso judicial por su brutal asesinato han revelado nuevos detalles. Según el influyente medio local The Standard , la vida de la joven de 28 años, que adornó las portadas de revistas de moda mundiales, fue truncada por los miembros de su ex familia —su ex suegro, su ex marido y su ex cuñado— a quienes había apoyado financieramente durante años.

El verdadero motivo de este crimen, que conmocionó a toda Asia, resultó ser la codicia y el deseo de conservar una propiedad inmobiliaria de lujo en el centro.

Una escena de horror descubierta durante la búsqueda

La desaparición de Abby Choi fue reportada el 21 de febrero de 2023. Apenas dos días después, la policía encontró los restos desmembrados de la modelo en una casa alquilada en el pueblo de Lung Mei, en el distrito de Tai Po:

Evidencia física en la escena del crimen: El equipo operativo encontró dentro de la casa una sierra eléctrica y una picadora de carne utilizadas como armas homicidas;

Escala de la brutalidad: El cuerpo de la víctima fue desmembrado y colocado en un refrigerador y ollas grandes, mientras que el cráneo fue encontrado en un recipiente separado;

Arrestos: Inicialmente, su ex marido Alex Kwong fue detenido, seguido por su padre Kwong Kau y su hermano Anthony Kwong.

Propiedad de 7,6 millones de dólares: la causa principal de la tragedia

Abby Choi y Alex Kwong tuvieron dos hijos. Aunque la pareja se divorció en 2015, los niños estaban principalmente al cuidado de los ex abuelos. Proveniente de una familia adinerada, Abby los apoyaba en todos los aspectos:

Un regalo lujoso: En 2019, la modelo compró un apartamento de lujo en el centro de Hong Kong con un valor de 60 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 7,64 millones de dólares estadounidenses ) para que sus hijos y sus ex parientes pudieran vivir libremente;

Registro a nombre del suegro: Por razones fiscales y administrativas, la casa fue registrada oficialmente a nombre de su ex suegro Kwong Kau, un paso erróneo que jugó un papel siniestro en el destino de la modelo;

La escuela de los niños y la demanda de mudanza: En 2022, Choi decidió vender esta casa de lujo en el centro para comprar un nuevo apartamento en otro distrito para estar cerca de la escuela de sus hijos. Invitó a su ex suegro y a su familia a mudarse a la nueva casa, pero ellos no querían abandonar la valiosa propiedad del centro.

Tras una breve conspiración familiar, Kwong Kau y su hijo mayor Anthony trazaron un plan para eliminar físicamente a Abby Choi y así quedarse con el apartamento millonario.

La tragedia de un icono de las revistas de moda

Abby Choi Tin-fung era un símbolo de estilo reconocido en su país y en la industria de la moda internacional. Aparecía regularmente en las portadas de revistas prestigiosas como Vogue, Elle, Harper's Bazaar y L'Officiel , y era una invitada de honor habitual en las semanas de la moda de París y Milán.

Actualmente, el juicio por este sonado crimen continúa bajo estricta vigilancia en el tribunal de Hong Kong. Dado que los miembros de la familia detenidos se niegan a admitir su culpabilidad, los expertos forenses y los investigadores trabajan para probar el papel exacto de cada participante en el asesinato. El público espera que se imponga el castigo más severo a los culpables de este crimen atroz.