20 años del asesinato de Anna Politkóvskaya, pero el autor intelectual sigue siendo desconocido

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20 años del asesinato de Anna Politkóvskaya, pero el autor intelectual sigue siendo desconocido

La periodista fue asesinada a tiros en el ascensor de su edificio. Han pasado 20 años, pero la identidad del principal autor intelectual del crimen sigue siendo desconocida.

El 7 de octubre de 2006, Anna Politkóvskaya, periodista del diario «Nóvaya Gazeta», fue asesinada a tiros en el ascensor del edificio donde vivía en Moscú. Tenía 48 años.

Politkóvskaya fue una de las periodistas de investigación más destacadas de Rusia, centrada principalmente en la guerra de Chechenia y sus consecuencias. Escribió sobre violaciones de derechos humanos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, corrupción y abuso de poder. Durante su carrera, enfrentó amenazas y presiones en repetidas ocasiones.

Tras el asesinato, se llevaron a cabo largas investigaciones y procesos judiciales. Los tribunales rusos declararon culpables a seis personas relacionadas con el crimen, incluidos organizadores y ejecutores. Sin embargo, las sentencias no lograron determinar quién ordenó el asesinato.

En 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la investigación sobre el asesinato de Politkóvskaya no fue lo suficientemente eficaz. El tribunal señaló una violación del aspecto procesal de la obligación de Rusia de proteger la vida humana.

¿Por qué este tema vuelve a estar en la agenda precisamente ahora?

El 7 de octubre de 2026 se cumplen 20 años del asesinato de Anna Politkóvskaya. Con motivo de este aniversario, la Unión Europea emitió una declaración oficial instando a Rusia a realizar una investigación eficaz, independiente y transparente, y a llevar ante la justicia a todos los responsables.

La declaración también mencionó el caso de Serguéi Khadjikurbánov, condenado por el asesinato. Sentenciado a 20 años de prisión en 2014, se supo que fue indultado por el presidente ruso en 2023 tras participar en la guerra de Ucrania. La UE subrayó que este hecho plantea serias dudas sobre la rendición de cuentas.

Han pasado 20 años, pero la pregunta principal sigue abierta. Aunque los implicados en el asesinato fueron juzgados, el autor intelectual de la muerte de Anna Politkóvskaya nunca ha sido identificado oficialmente. La Unión Europea sigue exigiendo a Rusia que esclarezca completamente el caso.

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