Periodista asesinada en un ascensor: el misterio de su muerte sigue sin resolverse tras 20 años

El 7 de octubre de 2006, en Moscú, la periodista de «Novaya Gazeta» Anna Politkóvskaya fue asesinada a tiros en el ascensor de su edificio. Aunque han pasado 20 años, aún no se ha determinado quién ordenó el asesinato.

Politkóvskaya tenía 48 años. Era conocida como una de las periodistas de investigación más destacadas de Rusia, especialmente por su cobertura de la guerra en Chechenia y los problemas de derechos humanos en la región.

En sus artículos, la periodista denunciaba temas como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la corrupción y el abuso de poder. Sus reportajes centraron la atención pública en problemas graves.

A lo largo de su carrera, Politkóvskaya enfrentó amenazas y presiones en repetidas ocasiones. Su asesinato causó una gran conmoción tanto en Rusia como a nivel internacional.

Aunque varias personas han sido condenadas por el asesinato de la periodista, la identidad del autor intelectual sigue siendo una incógnita. Por ello, el caso de Anna Politkóvskaya sigue siendo un referente en los debates sobre la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión.