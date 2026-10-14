Un hombre de 37 años brutalmente asesinado en Almaty por una plaza de aparcamiento

En Almaty, Kazajistán, una disputa por una simple plaza de aparcamiento terminó en la trágica muerte de un hombre. Danil Shetnikov, de 37 años, fue apuñalado frente a su casa tras pedirle a un conductor desconocido que moviera su coche, y falleció en el hospital.

Aunque se ha iniciado una investigación sobre este sangriento incidente que ha sumido a su familia y seres queridos en una profunda tristeza, los familiares de la víctima exigen firmemente que el delito sea calificado con un cargo más grave.

Cómo ocurrió el incidente: de una petición a un ataque sangriento

Lada.kz Según la información difundida por el medio, el suceso tuvo lugar el 4 de octubre:

El inicio del conflicto: Danil regresaba de una salida fuera de la ciudad con su hijo y amigos cercanos. Al ver un coche desconocido en el aparcamiento frente a su casa, pidió al conductor que moviera el vehículo;

Disputa verbal convertida en violencia: La simple petición provocó el descontento inmediato del conductor, y la discusión se convirtió rápidamente en una pelea;

La crueldad de los hermanos: El conductor llamó a su hermano para pedir ayuda. Al llegar al lugar, el hombre sacó inesperadamente un cuchillo y asestó un golpe violento en el cuello de Danil;

Ataque al coche: Según los testigos, tras el ataque, personas desconocidas arrojaron piedras al coche de la víctima, rompiendo las ventanillas laterales.

Las lágrimas de su esposa: «Se agarró la garganta y cayó cubierto de sangre»

La viuda, Irina Shetnikova, recordó los terribles momentos y relató entre lágrimas cómo ocurrió el asesinato:

«Al principio pensé que solo habían golpeado a mi marido en la cabeza. Pero luego, de repente, se agarró el cuello, corrió hacia el patio, cayó y, sin poder respirar, quedó cubierto de sangre. Más tarde supimos que le habían cortado la garganta con un cuchillo».

La víctima fue trasladada al hospital en estado grave, pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció una semana después en la unidad de cuidados intensivos.

La huida de la familia del sospechoso y el debate sobre la investigación

Los allegados de la víctima declararon que Danil no conocía a ese vecino y que nunca hubo enemistad o desacuerdo entre ellos. La familia del agresor vivía de alquiler en el edificio vecino y, tras el sangriento suceso, desalojó la vivienda urgentemente y se mudó:

Detención y medida cautelar: El sospechoso que asestó la puñalada fue detenido en el lugar por las fuerzas del orden y puesto bajo custodia;

Desacuerdo sobre el cargo: La policía abrió una causa penal por «homicidio imprudente causado por lesiones corporales graves intencionadas»;

La exigencia de la familia: Los familiares de la víctima insisten en que el crimen fue premeditado y exigen que el caso sea recalificado como «homicidio intencionado» y que se imponga el castigo más severo a los culpables.

Actualmente, la investigación está bajo el control personal de la dirección del Departamento de Policía de Almaty. Danil Shetnikov, brutalmente asesinado a los 37 años, deja atrás a su esposa y a su hijo de ocho años. La familia esperaba el nacimiento de una hija en un mes.