MrBeast establece un récord con 71,8 millones de visitas en 24 horas

Uno de los creadores de contenido más populares de YouTube, MrBeast, ha logrado un nuevo hito. Su nuevo video alcanzó 71,8 millones de visitas en las primeras 24 horas tras su publicación. Esta cifra se convirtió en el récord personal del youtuber en cuanto a visitas en un solo día.

El interés por el video no solo se reflejó en el número de visitas, sino también en el tiempo que los espectadores pasaron viéndolo. Según los datos, los usuarios vieron el video durante un promedio de más de 20 minutos.

Como resultado, el tiempo total de visualización del video superó los mil millones de minutos. Esto demuestra el gran interés que genera el contenido de MrBeast entre la audiencia de YouTube.

En los últimos años, MrBeast se ha convertido en uno de los creadores más conocidos de la plataforma gracias a sus grandes proyectos, premios masivos y videos inusuales. Este nuevo récord se suma a su lista de altos logros en YouTube.