Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?

En algunas regiones del Sudeste Asiático, los agricultores utilizan patos para proteger los arrozales de las plagas. Las aves se sueltan en los campos durante un tiempo determinado y se mueven libremente entre los cultivos.

La función principal de los patos es consumir los insectos y caracoles que pueden dañar el arroz. Como también comen malas hierbas, ayudan a mantener la limpieza natural del campo. Al mismo tiempo, los patos generalmente no dañan las plantas de arroz.

Otro aspecto importante de este método para los agricultores es que puede ayudar a reducir el uso de productos químicos contra las plagas. Esto permite ampliar los enfoques ecológicos en la agricultura.

El uso de patos no es una idea nueva, pero en algunas regiones este método tradicional está volviendo a ganar popularidad. Gracias a su alimentación natural, los patos se convierten en asistentes útiles para los agricultores en el control de plagas.

De este modo, estas aves ofrecen uno de los métodos más respetuosos con el medio ambiente para el cultivo del arroz.