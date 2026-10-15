Científicos británicos identifican una nueva especie de cocodrilo que vivió hace 170 millones de años

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Científicos británicos identifican una nueva especie de cocodrilo que vivió hace 170 millones de años

Científicos británicos han identificado una nueva especie de cocodrilo que vivió en la Tierra hace 170 millones de años. Sus dientes eran tan delgados que recordaban a palillos de dientes. Por ello, se alimentaba principalmente de peces pequeños y otros animales acuáticos diminutos. Así lo informó The Independent.

La nueva especie ha sido denominada Ctenosuchus tenuidens. El descubrimiento en el Reino Unidofue realizado por investigadores de la Universidad de Portsmouth y la Universidad Hassan II de Marruecos.

Los restos fósiles del antiguo reptil fueron encontrados en las montañas del Atlas, en la parte sureste del actual Marruecos. Los científicos estudiaron los dientes con microscopio y detectaron crestas especiales muy juntas. Esta estructura indica que el método de alimentación del animal era único.

Según los investigadoresse alimentaba de peces pequeños, crustáceos y otros organismos acuáticos. La estructura de su mandíbula y dientes también se asemejaba a la de algunos pterosaurios que vivieron durante el período Jurásico. Estos animales pudieron haberse alimentado filtrando pequeños organismos del agua.

El estudio muestra que diferentes grupos de animales prehistóricos se adaptaron a métodos de alimentación similares de forma independiente. El hallazgo también ayuda a comprender que los parientes de los antiguos cocodrilos vivían en entornos más variados y tenían dietas más diversas de lo que se pensaba anteriormente.

Vista lateral de un cocodrilo en el agua con los ojos cerrados.
Ctenosuchus tenuidensUniversidad de PortsmouthUniversidad Hassan IIMontañas del AtlasPaleontología
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