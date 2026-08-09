1200 patos se convierten en los « empleados ecológicos » de un viñedo (video)

En una finca vitivinícola de África, 1.200 patos « van a trabajar » cada día por el viñedo. No son simples aves, sino ayudantes naturales que contribuyen a combatir las plagas.

Los propietarios de la finca han elegido un método ecológico para combatir los insectos y reducir el uso de pesticidas químicos. Los patos comen los insectos dañinos y otras pequeñas plagas del viñedo, ayudando a proteger las plantas.

Además, los excrementos naturales de los patos nutren el suelo y ayudan a mejorar su fertilidad. Como resultado, disminuye la necesidad de utilizar productos químicos para cuidar el viñedo.

Lo curioso es que, cada mañana y por la tarde, los patos pasean por el viñedo y comienzan otra « jornada laboral ».