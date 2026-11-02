¿Se cancelarán los aranceles? Un punto de inflexión crucial en la tensa guerra comercial entre EE. UU. y Canadá

Se ha producido un punto de inflexión crucial en la intensa confrontación comercial que ha durado meses entre los dos principales socios económicos de América del Norte: Estados Unidos y Canadá. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró oficialmente que Washington y Ottawa están «muy cerca» de firmar un nuevo acuerdo comercial integral.

Según la agencia Associated Press (AP), el líder de la Casa Blanca, al llegar a un mitin en Iowa, anunció que se han logrado avances significativos en las negociaciones bilaterales y que se ha desarrollado un concepto de acuerdo mutuamente beneficioso.

La declaración de Trump: Intereses de los agricultores y el proyecto Keystone XL

Donald Trump destacó que Estados Unidos ha estado perdiendo miles de millones de dólares en sus relaciones comerciales con Canadá durante muchos años, afirmando que el futuro acuerdo cambiará radicalmente esta situación:

Beneficios para los agricultores estadounidenses: Como parte del acuerdo, se prevé que los productores agrícolas estadounidenses queden totalmente exentos de los aranceles pagados por los productos canadienses;

Reanudación del oleoducto Keystone XL: Uno de los puntos importantes de las negociaciones incluye la reanudación de la construcción del controvertido oleoducto transfronterizo Keystone XL, que transporta petróleo canadiense a EE. UU.;

Beneficios mutuos: Según el presidente, el documento en preparación será absolutamente beneficioso para los agricultores estadounidenses, la economía de EE. UU. y también para Canadá. Actualmente, las partes están discutiendo los detalles técnicos finales.

Señal constructiva de Mark Carney: Las negociaciones continuarán en las próximas semanas

El primer ministro canadiense, Mark Carney, también calificó la conversación telefónica con Trump como «constructiva y productiva»:

Soberanía canadiense y gastos familiares: Carney señaló que el futuro acuerdo tendrá como objetivo crear nuevos empleos en ambos países, reducir los gastos de las familias y proteger los intereses nacionales, la cultura y la soberanía de Canadá;

Proceso diplomático: Los grupos de trabajo y negociadores de ambos países trabajarán activamente durante las próximas semanas para preparar el contrato final.

¿Cómo comenzó la guerra comercial de 20 mil millones de dólares?

La confrontación comercial entre Estados Unidos y Canadá se intensificó durante los meses de verano:

El golpe de Washington en julio: En respuesta a las restricciones impuestas por Canadá a las cuotas de automóviles, alcohol y productos lácteos, Trump impuso aranceles del 50% a casi 20 mil millones de dólares en productos canadienses, que entraron en vigor el 22 de agosto;

La medida de represalia de Ottawa del 8 de septiembre: En respuesta, Canadá impuso aranceles de hasta el 50% a 20 mil millones de dólares en productos estadounidenses, incluyendo acero, aluminio, leche, maquinaria agrícola y electrónica de consumo.

Si el nuevo acuerdo entre Trump y Carney se firma oficialmente, la guerra arancelaria mutua de 40 mil millones de dólares en América del Norte terminará, y los proyectos de tránsito y energía se reactivarán.