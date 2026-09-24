Aumento drástico de casos de infecciones respiratorias, gripe y COVID-19 en Rusia

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Aumento drástico de casos de infecciones respiratorias, gripe y COVID-19 en Rusia

La propagación de infecciones respiratorias se intensifica en Rusia. En la semana 38 de 2026, se registraron 734 000 casos de infecciones respiratorias agudas, gripe y COVID-19, lo que supone un aumento del 33,8 % respecto a la semana anterior.

Así lo informó Rospotrebnadzor, el servicio federal ruso de supervisión de la protección de los derechos del consumidor y el bienestar humano.

Según los datos de la agencia, la intensidad de la propagación de infecciones respiratorias en el país está aumentando.

Se registraron 734 000 casos en una semana.

Según Rospotrebnadzor, se espera que el pico de gripe de la temporada actual se observe antes de las fiestas de fin de año. La situación de las infecciones respiratorias sigue bajo observación de los expertos.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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