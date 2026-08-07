Un tribunal estadounidense multa a Meta por la seguridad infantil

El jueves, un tribunal del estado de Nuevo México, en Estados Unidos, condenó a Meta a pagar una multa adicional de 567 millones de dólares en un caso relacionado con los efectos perjudiciales y el carácter adictivo de las redes sociales. La decisión representa un paso importante en los principales procesos legales destinados a proteger a los menores y exigir responsabilidades a los gigantes tecnológicos. Según Techcrunch.com informa ixbt.com,

esta suma, añadida a la multa de 375 millones de dólares impuesta en marzo, eleva a 942 millones de dólares el total que la empresa deberá pagar. El tribunal también exigió cambios importantes en el funcionamiento de las plataformas de Meta dentro del estado.

Nuevas restricciones para las plataformas

Según la decisión judicial, la empresa debe dejar de mostrar el número de Me gusta en sus redes o hacerlo únicamente con el permiso de un padre, madre o tutor. Además, las notificaciones push para los usuarios menores de edad del estado deberán suspenderse temporalmente entre las 22:00 y las 07:00.

Asimismo, el tiempo que los adolescentes dedican a las redes sociales quedará limitado a 90 horas al mes, aproximadamente tres horas al día. La sentencia señala que muchos habitantes de Nuevo México afrontan, debido a los productos de Meta, riesgos de explotación sexual, interrupciones en su educación y problemas de salud mental.

Reacciones de las partes y procesos judiciales

Aunque el juez reconoció que Meta no era la única causa de la crisis de salud mental entre los jóvenes del estado, destacó que sus plataformas desempeñaban un papel importante. Afirmó que la empresa había generado un grave riesgo para la ciudadanía del estado y que debía remediarlo.

Según el fiscal general de Nuevo México, Raul Torrez, Meta sabía desde hacía años que sus plataformas perjudicaban a los niños, pero priorizaba los beneficios y las métricas de interacción por encima de la seguridad. En respuesta, el portavoz de Meta, Andy Stone, anunció que la empresa presentaría una apelación.

Esta decisión judicial se produce después de otro proceso iniciado en Los Ángeles en marzo, en el que se condenaron las características adictivas de las redes sociales. Mientras tanto, Meta afronta varias demandas en otras zonas de Estados Unidos, incluido un importante proceso conjunto presentado por 33 estados.