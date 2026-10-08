Un niño chino de 9 años rompe el récord mundial de Rubik's Cube en 2,51 segundos (video)

En el mundo del speedcubing (resolución rápida del cubo de Rubik), se ha registrado un nuevo resultado histórico que rompe los límites de la inteligencia humana y la velocidad de reacción. Un niño chino de 9 años, Yiheng Wang resolvió el cubo en una competición oficial con una marca increíble de 2,51 segundos, convirtiéndose en el nuevo poseedor del récord mundial.

Este fantástico resultado, registrado en el marcador de la competición, devolvió al joven prodigio al estatus de speedcuber más rápido del planeta y dejó atónitos a los expertos del deporte.

El regreso al trono y la superación de la barrera de los 3 segundos

El récord de Yiheng Wang no es una coincidencia, sino el resultado de años de entrenamiento incesante:

Primer triunfo a los 7 años: Yiheng llamó la atención de los expertos al establecer su primer récord mundial con solo 7 años;

Competencia y respuesta: Posteriormente, su marca fue superada por sus rivales, quienes por primera vez en la historia rompieron la barrera de los 3 segundos con un tiempo de 2,76 segundos;

Una ventaja de un cuarto de segundo: El prodigio de 9 años no se rindió y redujo el tiempo a 2,51 segundos, restando un cuarto de segundo (0,25 s) al récord anterior.

Movimientos de dedos a la velocidad del rayo: ¿Cómo se logró?

Un resultado de 2,51 segundos en speedcubing requiere algoritmos difíciles de seguir para el ojo humano y una alta concentración:

Cálculo anticipado: Según las reglas, tras recibir el cubo, el participante debe planificar mentalmente todas las combinaciones en pocos segundos;

La fracción de segundo: Desde el momento en que Yiheng presionó el botón de inicio, realizó más de 10 giros por segundo sin errores antes de tocar el panel de parada.

Este logro de Yiheng Wang, de 9 años, abre una nueva etapa en la historia del speedcubing moderno y demuestra una vez más que el potencial intelectual de los niños no tiene límites.