¿Arma láser o de microondas? La inteligencia de EE. UU. revela los planes orbitales de China

La inteligencia militar de EE. UU. ha señalado que el Ejército Popular de Liberación (EPL) de China dispone de un prometedor sistema de energía dirigida destinado a ser desplegado en el espacio.

Según las estimaciones de los analistas del Pentágono, este desarrollo podría representar una amenaza seria y directa para los sistemas de satélites en la órbita terrestre para finales de esta década. Los detalles del informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) del Departamento de Defensa de EE. UU. fueron comunicados por The War Zone (TWZ) portal especializado en temas militares.

Cómo funciona el nuevo sistema: Cegado temporal y neutralización total

Los expertos militares estadounidenses han determinado que la nueva arma espacial de Pekín es capaz de ejercer una influencia integral sobre los aparatos adversarios:

Alcance del impacto: Este sistema es capaz de obstaculizar el funcionamiento de los satélites, degradar sus propiedades ópticas y electrónicas, o neutralizar completamente los aparatos orbitales;

La herramienta preferida del EPL: El informe de inteligencia destaca que el ejército chino considera las armas de energía dirigida como el método más eficaz para atacar objetivos en el espacio. Esto se debe a que permiten realizar ataques tanto temporales (cegar sensores) como irreversibles (destrucción total del aparato);

Guerra sin basura orbital: A diferencia de los misiles clásicos, este tipo de armas de haz no dejan fragmentos ni desechos orbitales peligrosos en el espacio, lo que dificulta la identificación de la fuente del ataque.

Tecnología secreta: ¿Qué está probando Pekín en órbita?

La parte pública del informe no proporciona detalles sobre la base tecnológica exacta de este sistema: