Un adolescente de 16 años vive en un estanque desde hace cinco años

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Un adolescente de 16 años vive en un estanque desde hace cinco años

Iqbal Shaikh, un adolescente de 16 años que vive en el estado de Bengala Occidental, India, dijo que ha pasado la mayor parte de su tiempo en el agua durante los últimos cinco años. El adolescente afirma que esto se debe a una enfermedad cutánea desconocida que le causa molestias, y el agua alivia un poco el dolor y el ardor.

Iqbal Shaikh, de la región de Murshidabad en Bengala Occidental, habría pasado la mayor parte de la última media década en un pequeño estanque. Según él, el agua ayuda a enfriar su «piel en llamas» y a calmar el dolor.

El adolescente y su familia han acudido a varios hospitales en repetidas ocasiones. También han buscado a curanderos que se presentan como tales. Sin embargo, hasta ahora, los especialistas no han podido diagnosticar con precisión la condición de Iqbal y no se ha encontrado un tratamiento eficaz.

Permanecer día y noche en un estanque durante cinco años es una situación difícil de imaginar para una persona común. Pero según Iqbal y sus allegados, el adolescente siente un dolor intenso e insoportable si permanece fuera del agua durante mucho tiempo. Por eso se ve obligado a pasar la mayor parte de su tiempo sumergido.

Iqbal también atribuye la causa de esta desafortunada situación a fuerzas sobrenaturales. Él cree que podría ser la influencia de «djinns, hadas u otras criaturas sobrenaturales».

Recientemente, se hicieron virales en Internet videos del adolescente de 16 años sumergido hasta el cuello en el agua. Las imágenes provocaron un intenso debate en las redes sociales, donde los usuarios expresaron diversas opiniones sobre la condición de Iqbal.

En particular, varios usuarios de la plataforma Reddit sugirieron que los síntomas del adolescente se parecen a una enfermedad rara llamada eritromelalgia.

La eritromelalgia afecta principalmente a los pies, pero también puede observarse en otras partes del cuerpo. Los síntomas más comunes de esta afección incluyen una sensación intensa de ardor o quemazón en la piel, así como enrojecimiento.

Actualmente, la causa exacta de la eritromelalgia no se conoce por completo. Algunos expertos creen que su origen podría estar relacionado con factores genéticos. Sin embargo, aún no se ha confirmado que Iqbal padezca precisamente esta enfermedad.

El extraordinario destino de un adolescente En la India, se informa que el heredero del gran imperio empresarial Ambani, Anant Ambani, también ha prestado atención a su caso.

Según los informes, Anant Ambani organizó el traslado de Iqbal, de 16 años, a Mumbai para recibir tratamiento y determinar su estado. El adolescente fue trasladado a más de 2,000 kilómetros, desde Bengala Occidental hasta Mumbai.

Ahora, se espera que Iqbal sea examinado por un equipo de médicos en Mumbai. Los especialistas intentarán diagnosticar con precisión su condición desconocida y, si es posible, encontrar un método de tratamiento eficaz.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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