Actividades ilegales descubiertas en un hotel de la India: una ciudadana uzbeka fue rescatada

En la India, en la ciudad de Hyderabad, la policía, junto con la unidad contra la trata de personas, realizó una redada en un hotel. Como resultado, se detectaron actividades ilegales y se rescató a varias mujeres extranjeras.

Según informa el diario The Hans India, la policía detuvo a dos hombres llamados Rammohan Reddy y Nikhil. Son sospechosos de alquilar habitaciones de hotel para organizar actividades ilícitas y atraer clientes de varios estados.

Los informes iniciales indicaban que todas las mujeres rescatadas eran ciudadanas de Uzbekistán. Sin embargo, más tarde, la embajada de Uzbekistán en la India y la policía local aclararon, tras una investigación, que solo una de ellas era ciudadana uzbeka.

Con el fin de proteger los derechos e intereses de la ciudadana uzbeka, la embajada estableció contacto con la policía de Hyderabad. La mujer fue trasladada a un centro de servicios sociales en la zona de Kukatpally. Actualmente se trabaja en su repatriación a Uzbekistán.

Se ha iniciado un caso penal de acuerdo con la legislación india y las investigaciones continúan.