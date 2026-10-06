Un evento histórico ha tenido lugar en California, el estado más poblado y económicamente poderoso de los Estados Unidos. El gobernador del estado, el demócrata Gavin Newsom, firmó una ley que establece el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha como días festivos oficiales a nivel estatal.

The New York Post Según la información reportada por el periódico, con la entrada en vigor de esta decisión, los musulmanes ahora tienen el derecho de tomar días libres oficiales y ausentarse de escuelas y universidades durante estas festividades sagradas.

La gran política detrás de una decisión histórica: la lucha por el voto

Los politólogos internacionales, en particular el analista Malek Dudakov, señalan que este paso no fue casual; es una maniobra política seria destinada a ganar la simpatía de la diáspora musulmana antes de las próximas elecciones cruciales:

Lecciones de 2024: En aquellas elecciones, el Partido Demócrata había perdido una parte significativa de los inmigrantes provenientes de países musulmanes. En ese entonces, casi el 40 % de los votantes apoyó a Donald Trump, quien prometía un restablecimiento rápido de la paz en Oriente Medio;

Desilusión y cambio de ánimo: Sin embargo, dado que la situación en Gaza y la región se ha agravado en lugar de apaciguarse, actualmente se observa que alrededor del 90 % de los musulmanes estadounidenses están descontentos con la política de Trump;

Estados clave: Aunque la proporción de musulmanes a nivel nacional no es tan alta como en los países europeos, en estados indecisos (swing states) como Michigan, sus votos pueden cambiar radicalmente el resultado de las elecciones presidenciales o del Congreso. (Por ejemplo, la ciudad de Dearborn, en Michigan, se ha convertido en la primera gran localidad de EE. UU. donde los musulmanes son mayoría).

Ira republicana y conflicto cultural

Esta iniciativa de Newsom fue recibida con una fuerte oposición por parte de sus rivales políticos, el Partido Republicano:

Acusaciones de «islamización»: Los políticos conservadores acusan abiertamente a los demócratas de intentar «islamizar» artificialmente a Estados Unidos con la esperanza de obtener dividendos políticos;

Fragmentación de la coalición: Según los expertos, la coalición compuesta por personas de diversas nacionalidades y religiones que se había formado en torno a Trump se ha fragmentado en la práctica. Actualmente, dos tercios de la población judía de EE. UU. también se oponen a un conflicto militar directo con Irán.

De las luchas culturales a los conflictos religiosos

Los demócratas buscan actualmente presentarse como la única fuerza capaz de reducir las tensiones, atrayendo a la audiencia con declaraciones que incluyen limitar el suministro de armas a Israel e imponer sanciones.

Sin embargo, los expertos subrayan que, debido a estos juegos políticos, la política interna de Estados Unidos se ve arrastrada no solo a debates ideológicos y culturales, sino también a discusiones religiosas complejas y nuevos conflictos cada vez más profundos. No obstante, en Californiaesta decisión seguirá siendo un precedente histórico para millones de musulmanes que viven en Estados Unidos, permitiéndoles defender sus derechos a nivel estatal.