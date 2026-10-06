Europa ante un invierno difícil: Advertencia sobre precios de energía y un antirecord de 13 años

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Europa ante un invierno difícil: Advertencia sobre precios de energía y un antirecord de 13 años

La Unión Europea se enfrenta a serios desafíos y presión de crisis en el mercado energético durante la próxima temporada de invierno. La portavoz de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, al hablar ante periodistas en Bruselas, reveló la magnitud real de las dificultades económicas esperadas en Europa.

La funcionaria enfatizó que es inevitable que los precios extremadamente altos del combustible y la electricidad en todo el continente se conviertan en una carga importante para los hogares y los sectores industriales.

«Será un invierno muy difícil en términos de precios»

La representante de la Comisión Europea evaluó los principales riesgos y desafíos de la temporada de otoño-invierno de la siguiente manera:

  • Doble presión: Los consumidores y el sector manufacturero europeos se verán sometidos simultáneamente a una fuerte presión financiera debido tanto a las bajas temperaturas como al alto costo del gas natural y la electricidad;

  • Necesidad de coordinación: Bruselas, reconociendo que la situación conlleva altos riesgos, exigió la máxima solidaridad y preparación de todos los Estados miembros para superar la temporada de calefacción sin pérdidas.

Reservas estratégicas activadas: 100 millones de barriles de combustible

Se han tomado decisiones financieras de emergencia para mitigar las explosiones de precios en el mercado y proteger el poder adquisitivo:

  • Acuerdo UE y G7: La dirección de la Unión, junto con los países del G7, aprobó plenamente la iniciativa de liberar al mercado, desde las reservas estratégicas, 50 millones de barriles de petróleo crudo y 50 millones de barriles de diésel de combustible;

  • Objetivo — estabilidad: Este paso tiene como objetivo equilibrar en cierta medida los precios del combustible para los ciudadanos y las empresas europeas.

Antirecord de 13 años: Los depósitos de gas llenos solo al 63 %

La mayor preocupación de los expertos sigue estando relacionada con el estado de los depósitos subterráneos de gas en Europa:

  • Nivel históricamente bajo: En octubre, los depósitos subterráneos de gas de la Unión Europea estaban llenos solo al 63 % lo que constituye el nivel más bajo de los últimos 13 años;

  • Escasez de suministro: Europa, tras renunciar al gas natural ruso, enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades estacionales de manera completa y a precios bajos mediante gas natural licuado (GNL) y corredores de suministro alternativos.

Si el invierno resulta ser más frío de lo esperado, el volumen limitado de gas y el aumento de las tarifas podrían dar un golpe serio no solo al sector público, sino también a la competitividad económica global de Europa.

Unión EuropeaComisión EuropeaAnna-Kaisa ItkonenDepósitos de gasEnergía
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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