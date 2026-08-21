La Unión Europea rechazó la solicitud del Ministerio de Política Agraria y Alimentación de Ucrania para apoyar a los agricultores afectados por las interrupciones en las operaciones portuarias y asignarles 220 millones de euros adicionales.

El representante de la Comisión Europea, Markus Lammert, lo comunicó el 20 de agosto al medio ucraniano «Yevropeyskaya Pravda».

¿Qué decisión tomó Bruselas?

El representante de la Comisión Europea confirmó que se había respondido a la reciente solicitud del ministro ucraniano de Agricultura.

«En nuestra respuesta, definimos las vías para apoyar al sector agrícola ucraniano utilizando los mecanismos existentes», declaró Markus Lammert.

De este modo, los 220 millones de euros adicionales solicitados por Kyiv no serán asignados.

¿Qué ayuda reciben ahora los agricultores ucranianos?

Según el representante de la Comisión Europea, los agricultores ucranianos reciben apoyo en el marco de los programas vigentes de Bruselas.

Una de las principales formas de ayuda es subvencionar los tipos de interés de los créditos para los productores agrícolas.

Los problemas en los puertos redujeron drásticamente las exportaciones

Una de las principales dificultades para el sector agrícola ucraniano sigue siendo la complicación de las exportaciones de productos a través de los puertos del mar Negro.

Según Reuters, durante las dos primeras semanas de agosto, las exportaciones de cereales de Ucrania disminuyeron un 75 % respecto al mismo periodo del año pasado.

La casi paralización de las exportaciones de productos agrícolas a través de los puertos del mar Negro podría afectar seriamente a la economía ucraniana.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias?

Una caída tan brusca de las exportaciones podría aumentar la presión sobre los ingresos de los agricultores ucranianos, la situación financiera de las empresas agrícolas y los ingresos en divisas del país.

Por ahora, en lugar de conceder 220 millones de euros adicionales, la Unión Europea propone utilizar los mecanismos de apoyo financiero existentes .