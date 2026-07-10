Europa contra Instagram y Facebook: Meta bajo amenaza de una gran multa

La Unión Europea ha concluido que ciertas funciones de Instagram y Facebook podrían generar dependencia en los usuarios. Según la evaluación preliminar de la Comisión Europea, Meta no ha tenido suficientemente en cuenta los riesgos, especialmente para los adolescentes y usuarios vulnerables.

Si estas conclusiones se confirman al finalizar la investigación, una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo podría enfrentar una multa de hasta el 6 % de su facturación anual global.

¿De qué acusa la Comisión Europea a Meta?

El 10 de julio, la Comisión Europea adoptó una decisión preliminar acusando a Meta de infringir la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea.

La Comisión señala que ciertas soluciones de interfaz de Facebook e Instagram sirven para mantener a los usuarios en la plataforma durante más tiempo, lo que puede perjudicar su salud física y mental.

Según la investigación, Meta no ha evaluado suficientemente estos riesgos, especialmente para:

los menores de edad;

los adolescentes;

los usuarios adultos vulnerables.

¿Qué funciones son objeto de disputa?

Los principales mecanismos criticados por la Comisión Europea son:

el algoritmo de recomendaciones personalizadas;

la reproducción automática de vídeos;

el desplazamiento infinito (infinite scroll).

Según la Comisión, estas funciones incitan a los usuarios a ver contenido sin parar y pueden llevarlos a un «modo de piloto automático».

Además, la Unión Europea señaló que Meta tampoco ha tenido suficientemente en cuenta los datos sobre el tiempo que los adolescentes pasan por la noche en Instagram y Facebook, ni el impacto de formatos como Reels y Stories en el uso excesivo.

El control parental también fue criticado

La Comisión concluyó que las herramientas de control parental propuestas por Meta no son tan eficaces como se esperaba.

La declaración señala que el uso correcto de estas herramientas requiere que los padres tengan conocimientos técnicos suficientes y tiempo para aprender a usarlas, lo cual no siempre es posible en la práctica.

¿Qué le espera ahora a Meta?

Tras el anuncio de la decisión preliminar, Meta tendrá la oportunidad de revisar los documentos y responder por escrito a las objeciones de la Comisión Europea.

Si las conclusiones de la Comisión se confirman al final de la investigación, Meta podría ser multada con hasta el 6 % de su facturación anual global.

Como recordatorio, la Unión Europea inició una investigación oficial sobre el cumplimiento por parte de Meta de la Ley de Servicios Digitales en mayo de 2024.