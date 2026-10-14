El precio del gas en Europa alcanza su nivel más alto en cuatro años

El precio del gas natural en la Unión Europea ha subido a su nivel más alto en cuatro años. En la principal bolsa holandesa TTF , el precio de los contratos de futuros para el próximo mes ha vuelto a subir un 2 %, alcanzando durante la jornada 86,79 euros .

Según los medios europeos, basándose en un estudio del gran banco holandés ING , los mercados internacionales se ven obligados a pasar gran parte del próximo invierno gélido en condiciones de suministro limitado de gas natural licuado (GNL) desde el Golfo Pérsico.

¿Por qué suben los precios drásticamente?

Entre los principales factores que sacuden el mercado energético europeo se encuentran:

Parálisis en el Estrecho de Ormuz: La Unión Europea, al renunciar al gas por gasoducto ruso, se volvió dependiente del GNL estadounidense y de Oriente Medio. Sin embargo, debido a la guerra entre EE. UU., Israel e Irán, el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa casi el 20 % de las exportaciones mundiales de GNL, está casi detenido;

Lucha contra Asia por el GNL: Dominik Rusinko, economista jefe de Patria Finance, destaca que Europa compite ferozmente con los mercados asiáticos por cada buque cisterna para llenar sus almacenes a última hora;

Riesgo de frío extremo: Martin Patsovskiy, director del fondo de inversión Arete Energy, advierte que si llegan fríos largos e intensos simultáneamente a países como Alemania y la República Checa, el precio del gas podría subir otro par de decenas por ciento, y el alto precio seguirá siendo el arma principal en esta lucha.

Reservas en almacenes: un antirecord de 15 años

Gas Infrastructure Europe ha publicado datos alarmantes al 11 de octubre:

A nivel europeo: los almacenes subterráneos de gas de la UE están llenos a poco menos del 74 % . Mientras que el promedio a largo plazo era de casi el 90 %. La situación actual es la más baja en 15 años;

Situación difícil en Alemania: En Alemania, considerado el mayor consumidor de gas del continente, los almacenes solo están al 60 % , mientras que en la República Checa esta cifra es de casi el 76 %.

Cómo pasará Europa el invierno: pronóstico de los expertos

A pesar de la grave tensión en el mercado, los economistas estiman que el continente podría pasar el invierno sin congelarse por completo:

Cuánto quedará en marzo: Según los modelos de Patria Finance, dependiendo de la intensidad del consumo de gas, se espera que para finales de marzo queden entre el 12 % y el 39 % de reservas en los almacenes europeos;

¿Se repetirá la crisis energética?: Según los expertos, incluso en el peor de los escenarios, no se prevé una escasez física total de gas. El riesgo de una repetición de la crisis sin precedentes de 2021-2022 se considera bajo, pero la situación no es totalmente segura;

Factor decisivo: La situación solo podría volverse extremadamente crítica si un invierno excepcionalmente frío coincide con interrupciones importantes en las cadenas de suministro de GNL.

Mientras la temporada de calefacción apenas comienza en Europa, la inestabilidad de la política mundial y de las cadenas logísticas presagia un nuevo aumento en los costos de electricidad y calefacción para la población y la industria del viejo continente.