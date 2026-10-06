El azote de los drones y misiles de crucero: Turquía entrega sistemas antiaéreos Korkut a Ucrania

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El azote de los drones y misiles de crucero: Turquía entrega sistemas antiaéreos Korkut a Ucrania

El gigante de la industria de defensa turca, Aselsan ha entregado a Ucrania un lote de sistemas de artillería antiaérea autopropulsados Korkut diseñados para derribar objetivos aéreos a corta distancia. Así lo informó el influyente portal Middle East Eye especializado en la región de Oriente Medio, citando fuentes militares.

Según la publicación, Ankara busca con esta entrega probar los productos de su complejo militar-industrial nacional en condiciones de combate real e intenso, y evaluar su eficacia operativa.

¿Cómo funciona el sistema Korkut y cuáles son sus capacidades?

El sistema Korkut fue diseñado específicamente para combatir eficazmente contra los drones, que se han convertido en la principal amenaza de las guerras modernas, y contra los misiles de baja altitud:

  • Composición del sistema: Una batería completa Korkut consta de tres vehículos de combate y un puesto de mando y control móvil (unidad de radar);

  • Armamento y potencia de fuego: Los vehículos de combate están equipados con cañones automáticos dobles de 35 mm que, mediante un sistema de tiro rápido y munición de fragmentación especial, crean un muro de fuego denso en el aire;

  • Categoría de objetivos: El sistema es altamente eficaz para destruir a corta distancia drones kamikaze (UAV), helicópteros, misiles de crucero de baja altitud y municiones de precisión aire-tierra.

Volumen e intereses geopolíticos

Las fuentes señalan que Aselsan ha entregado una «cantidad limitada» de estos sistemas a Ucrania este año, aunque el número exacto no se ha revelado por razones de seguridad:

  • Refuerzo de la defensa aérea: La parte turca espera que estos equipos modernos sirvan como un escudo adicional crucial para proteger ciudades e infraestructuras estratégicas contra ataques de drones;

  • Potencial de exportación: Los resultados positivos obtenidos en el campo de batalla real en la interceptación de drones fortalecerán significativamente la posición de los sistemas Korkut en el mercado internacional de armas.

Ejercicios de la OTAN en el mar Egeo y el mar Negro

La actividad regional de Turquía no se limita al comercio de defensa. Como se anunció anteriormente, Ankara acoge del 6 al 16 de octubre el ejercicio naval internacional de desminado de la OTAN «Nusret» a gran escala en las cuencas del mar Egeo y el mar Negro.

Representantes militares ucranianos participan en estas maniobras navales como observadores oficiales junto a aliados internacionales. Esto refuerza el papel estratégico de Turquía como mediador líder y equilibrador en la arquitectura de seguridad del mar Negro.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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