Victoria crucial contra Dinamarca y otro récord para Haaland: ¿Cuáles son los detalles?
Liga de Naciones de la UEFA en la sexta y última jornada de la fase de grupos, los aficionados presenciaron un partido lleno de drama y goles. Visitando a Dinamarca, la selección nacional de Noruega mostró resiliencia para ganar 3-2 y asegurar su lugar en la fase final de la competición.
Un encuentro dramático y un penalti decisivo
El partido comenzó muy difícil para los noruegos. Tras los goles de los daneses Rasmus Højlund y Pierre-Emile Højbjerg, los locales ganaban 2-0. Sin embargo, los «vikingos» no se rindieron:
Primer gol: Al final de la primera parte, Erling Haaland aprovechó un error del portero para recortar distancias.
Empate: En el minuto 83, el capitán del equipo, Martin Ødegaard, igualó el marcador.
Gol de la victoria: En el quinto minuto del tiempo añadido (90+5), transformando con frialdad un penalti, Erling Haaland decidió el destino del partido y dio una victoria crucial a su equipo.
Estadísticas del partido
Detalles
Competición
Liga de Naciones de la UEFA (6ª jornada)
Resultado
Dinamarca — Noruega 2:3
Gol decisivo
Erling Haaland (90+5, penalti)
Resultado final
Noruega se clasifica para los cuartos de final
Los goles de Haaland y el contexto de los récords mundiales
Con el doblete marcado en este partido, el total de goles de Erling Haaland con la selección nacional de Noruega alcanzó los 68 goles. Cabe destacar que el delantero solo necesitó 61 partidos para alcanzar esta cifra prolífica.
Como referencia, el portugués Cristiano Ronaldo máximo goleador histórico de selecciones, ha marcado un total de 146 goles a lo largo de su carrera. A pesar de su juventud, los resultados actuales de Haaland sugieren que podría batir grandes récords en el futuro.
¿Crees que Erling Haaland podrá batir los récords de goles a nivel de selecciones en el futuro? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…