Liga de Naciones de la UEFA en la sexta y última jornada de la fase de grupos, los aficionados presenciaron un partido lleno de drama y goles. Visitando a Dinamarca, la selección nacional de Noruega mostró resiliencia para ganar 3-2 y asegurar su lugar en la fase final de la competición.

Un encuentro dramático y un penalti decisivo

El partido comenzó muy difícil para los noruegos. Tras los goles de los daneses Rasmus Højlund y Pierre-Emile Højbjerg, los locales ganaban 2-0. Sin embargo, los «vikingos» no se rindieron: