La UEFA Nations League ha concluido su fase de grupos para la temporada 2026/27. Ahora, ocho de las mejores selecciones del fútbol europeo continúan su lucha por el campeonato. Entre ellas se encuentra el vigente campeón, Portugal. Sin embargo, en su camino se interponen rivales de peso como Francia, España, Inglaterra y Alemania.

Las ocho selecciones clasificadas para la fase final

Según los resultados de la fase de grupos, las siguientes selecciones nacionales han avanzado a los cuartos de final:

Francia;

Bélgica;

Alemania;

Países Bajos;

Inglaterra;

España;

Noruega;

Portugal.

Esta lista reúne a las potencias del fútbol europeo. Especialmente destacable es la clasificación de Noruega, liderada por Erling Haaland , para la siguiente fase.

¿Cuándo es el sorteo?

La ceremonia del sorteo de los cuartos de final se llevará a cabo el 20 de noviembre. Tras ello, se conocerán los rivales de cada selección.

Los partidos de ida de los cuartos de final se disputarán del 25 al 27 de marzo de 2027, y los de vuelta del 28 al 30 de marzo.

La fase final decisiva del torneo está programada del 9 al 13 de junio de 2027.

El campeón vigente: Portugal

Portugal es el actual ganador de la Nations League. En la final de la temporada pasada, los portugueses empataron 2-2 contra España en el tiempo reglamentario y se impusieron 5-3 en la tanda de penaltis.

Ahora, el equipo intentará defender su título. Sin embargo, para lograrlo, Portugal deberá superar la resistencia de los rivales más fuertes del fútbol europeo.

La Nations League también es clave para la Euro 2028

Los resultados de la competición están vinculados a la fase de clasificación para la Eurocopa 2028. Por ello, los resultados en la Nations League son importantes para las selecciones, no solo por el trofeo, sino también por sus oportunidades de cara a la Euro 2028.

El sorteo del 20 de noviembre definirá los emparejamientos de cuartos de final. A los aficionados al fútbol solo les queda una duda: ¿volverá a ser campeón Portugal o el trofeo irá a parar a otro equipo?