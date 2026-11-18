Haaland salva a Noruega en el 90+5: Portugal protagoniza un festival de goles en Gales
Los últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones ofrecieron a los aficionados un verdadero drama futbolístico. A pesar de ir perdiendo dos veces en el derbi escandinavo contra Dinamarca, Noruega ganó 3-2. Erling Haaland marcó un penalti en el minuto 90+5, dando a su equipo el pase a los play-offs. Portugal también logró una victoria difícil en el campo de Gales.
El gol de Haaland en el último minuto dio a Noruega el pase a los play-offs
El partido más intenso de la jornada fue el que enfrentó a Dinamarca y Noruega. El derbi escandinavo no solo fue una rivalidad de principios, sino también un encuentro crucial para el destino de los play-offs.
Los daneses comenzaron el partido con mucha confianza. Rasmus Højlund abrió el marcador en el minuto 11, y tres minutos después, Pierre-Emile Højbjerg amplió la ventaja. La situación se complicó mucho para Noruega.
Sin embargo, los visitantes no quisieron rendirse. En el minuto 37, Erling Haaland mantuvo viva la esperanza de su equipo: 2-1.
En la segunda parte, Noruega puso todo su empeño en empatar. Sus esfuerzos dieron sus frutos en el minuto 83: Martin Ødegaard marcó un gol importante para restablecer el equilibrio en el marcador.
Pero los momentos más dramáticos del encuentro aún estaban por llegar. En el minuto 90+5, añadido al tiempo reglamentario, Noruega obtuvo un penalti. Erling Haaland asumió la responsabilidad y no desperdició la oportunidad.
El disparo preciso de Haaland dio a Noruega la victoria por 3-2. Lo más importante es que este gol también llevó al equipo a los play-offs. Los daneses, por su parte, perdieron puntos importantes tras el drama de los últimos minutos.
Dinamarca — Noruega — 2:3
Goles: Højlund (11'), Højbjerg (14') — Haaland (37', 90+5' — penalti), Ødegaard (83').
Portugal gana un thriller de cinco goles en Gales
La selección de Portugal también ofreció un partido emocionante en su último encuentro de la fase de grupos. Los pupilos de Jorge Jesus visitaron a Gales y derrotaron a su rival por 3-2.
El marcador se abrió en el minuto 11. Bruno Fernandes adelantó a Portugal. Sin embargo, los anfitriones respondieron rápidamente: en el minuto 13, David Brooks empató.
En el minuto 40, Thomas adelantó a Gales. De este modo, la mayor parte de la primera parte estuvo dominada por los anfitriones. Pero cerca del descanso, Portugal volvió a golpear: en el minuto 43, Pedro Neto puso el 2-2 en el marcador.
En la segunda parte se decidió el autor del gol de la victoria. En el minuto 70, Forbes marcó el tercer gol de Portugal, dando a su equipo una ventaja crucial.
Cuatro minutos después, Neto fue expulsado y Portugal tuvo que jugar el resto del partido con un hombre menos. Los jugadores galeses intentaron aprovechar la superioridad numérica para empatar. Sin embargo, los portugueses lograron mantener la victoria.
Gales — Portugal — 2:3
Goles: Brooks (13'), Thomas (40') — Fernandes (11'), Neto (43'), Forbes (70').
Resultados de la Liga de Naciones
Partido
Resultado
Gales — Portugal
2:3
Dinamarca — Noruega
2:3
¿Cómo terminó la fase de grupos?
Según la información proporcionada, Portugal terminó primero del grupo con 15 puntos. Dinamarca es segunda con 10 puntos, y Noruega tercera con 7 puntos. Gales ocupa el cuarto lugar con tres puntos.
Si bien Portugal terminó la fase de grupos con una victoria, el momento decisivo para Noruega fue el penalti de Haaland en el último minuto. Dinamarca, por su parte, tendrá que lamentar no haber podido mantener la ventaja de dos goles.
De este modo, esta jornada de la Liga de Naciones será recordada por dos victorias dramáticas. Especialmente, el gol de Haaland en el minuto 90+5 demostró una vez más que en el fútbol nada está decidido hasta el pitido final.
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