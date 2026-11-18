Los últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones ofrecieron a los aficionados un verdadero drama futbolístico. A pesar de ir perdiendo dos veces en el derbi escandinavo contra Dinamarca, Noruega ganó 3-2. Erling Haaland marcó un penalti en el minuto 90+5, dando a su equipo el pase a los play-offs. Portugal también logró una victoria difícil en el campo de Gales.

El gol de Haaland en el último minuto dio a Noruega el pase a los play-offs

El partido más intenso de la jornada fue el que enfrentó a Dinamarca y Noruega. El derbi escandinavo no solo fue una rivalidad de principios, sino también un encuentro crucial para el destino de los play-offs.

Los daneses comenzaron el partido con mucha confianza. Rasmus Højlund abrió el marcador en el minuto 11, y tres minutos después, Pierre-Emile Højbjerg amplió la ventaja. La situación se complicó mucho para Noruega.

Sin embargo, los visitantes no quisieron rendirse. En el minuto 37, Erling Haaland mantuvo viva la esperanza de su equipo: 2-1.

En la segunda parte, Noruega puso todo su empeño en empatar. Sus esfuerzos dieron sus frutos en el minuto 83: Martin Ødegaard marcó un gol importante para restablecer el equilibrio en el marcador.

Pero los momentos más dramáticos del encuentro aún estaban por llegar. En el minuto 90+5, añadido al tiempo reglamentario, Noruega obtuvo un penalti. Erling Haaland asumió la responsabilidad y no desperdició la oportunidad.