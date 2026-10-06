Antirrécord de 35 años en EE. UU.: Se declara estado de emergencia por brote de sarampión

La situación epidemiológica en los Estados Unidos se está agravando. Tras la rápida propagación del virus del sarampión en todo el país, las autoridades del estado de Nueva York han declarado oficialmente el estado de emergencia en la región.

Según las últimas estadísticas médicas publicadas por la mundialmente famosa Universidad Johns Hopkins, el número total de casos confirmados de sarampión en EE. UU. ha alcanzado los 4 020 casos. Esta cifra representa el peor récord histórico registrado en el país desde 1991.

La situación en Nueva York: La implementación de medidas de emergencia

La administración estatal y las autoridades sanitarias se han visto obligadas a tomar medidas estrictas para contener los focos de la enfermedad:

Indicador en el estado: Según informes oficiales, hasta la fecha, en el territorio del estado de Nueva York, 101 casos confirmados han sido registrados;

Qué significa el estado de emergencia: La implementación de este régimen permite asignar rápidamente fondos presupuestarios adicionales al sistema médico, aumentar los puntos de vacunación obligatoria y fortalecer al máximo el control sanitario en las instituciones educativas.

¿Por qué preocupa este récord de 35 años?

Los expertos en salud pública de EE. UU. explican el resurgimiento del sarampión, una enfermedad que alguna vez se consideró casi erradicada, mediante los siguientes factores:

Disminución de las tasas de vacunación: En los últimos años, ha aumentado la tendencia a rechazar la vacunación sistemática entre la población, especialmente en niños pequeños, lo que ha debilitado la inmunidad colectiva;

Alta contagiosidad: El sarampión es una de las infecciones más peligrosas y fáciles de transmitir por vía aérea, con un riesgo muy alto de complicaciones graves (neumonía, encefalitis y daño cerebral) para las personas no vacunadas.

Las autoridades médicas instan a todos los ciudadanos a revisar su historial de vacunación y a acudir inmediatamente al médico ante cualquier síntoma (fiebre alta, tos, erupciones cutáneas).