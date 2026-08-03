Nueva York impone una prohibición temporal a la construcción de grandes centros de datos

Por primera vez en Estados Unidos, el Gobierno del estado de Nueva York ha suspendido temporalmente la construcción y ampliación de grandes centros de datos. Según la agencia Associated Press, la decisión se considera un paso importante para ahorrar recursos energéticos y garantizar la seguridad ambiental. Ixbt.com informa .

De acuerdo con la orden Executive Order 62, firmada por la gobernadora Kathy Hochul, se ha suspendido temporalmente la revisión de los proyectos de grandes centros de datos que consuman al menos 50 megavatios de electricidad. La restricción estará vigente hasta que concluya la evaluación ambiental a nivel estatal, aunque como máximo durante un año.

Evaluación ambiental y alcance de las nuevas restricciones

La moratoria solo se aplica a los proyectos que no habían sido tramitados por completo ante el Departamento de Ecología del estado de Nueva York hasta el 14 de julio. Los permisos concedidos previamente por las autoridades locales y los procedimientos estatales ya finalizados seguirán siendo válidos.

El documento también establece algunas excepciones. En particular, las instalaciones especializadas en producción, investigación científica, educación y medicina, así como los proyectos del consorcio Empire AI, no están sujetos a esta restricción. Esto permitirá que continúen las iniciativas tecnológicas importantes en ámbitos científicos y sociales.

Una fuerte presión sobre el sistema energético

Como parte de la evaluación ambiental, el Departamento de Servicios Públicos del estado de Nueva York (DPS) analizará en profundidad el consumo eléctrico de los grandes centros de datos, sus necesidades de agua, el impacto sobre la calidad del aire y los efectos en las comunidades locales. Los especialistas también estudiarán cómo distribuir los costes de modernizar la infraestructura de la red, crear nueva capacidad y construir sistemas de almacenamiento de energía.

Según los datos disponibles, la capacidad total anunciada de los proyectos de centros de datos que esperan conectarse a la red eléctrica asciende a unos 12 gigavatios. Lo más destacable es que más de 8 gigavatios se añadieron únicamente en 2025, lo que demuestra que la carga sobre la red ha aumentado considerablemente.

El Gobierno también está trabajando para eliminar los incentivos fiscales de los centros de datos más grandes y crear mecanismos que les exijan invertir más en el desarrollo de las comunidades locales.