En China, un pasajero obliga a una azafata a arrodillarse para pedir disculpas frente a todos

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En China, un pasajero obliga a una azafata a arrodillarse para pedir disculpas frente a todos

Un incidente ocurrido a bordo de un avión en China ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Durante un vuelo de China Eastern Airlines entre Hefei y Dalian, una azafata golpeó accidentalmente el codo de un pasajero con el carrito de servicio.

Tras esto, el pasajero exigió una disculpa. Durante el altercado, obligó a la azafata a arrodillarse en la cabina para pedir perdón ante la mirada de los demás pasajeros.

La aerolínea defendió a su empleada, calificando la acción del pasajero como una alteración del orden a bordo y una humillación a la dignidad personal de la trabajadora.

La compañía ha presentado una denuncia ante las autoridades. El pasajero responsable del conflicto ha sido incluido en la lista negra de la aerolínea.

China Eastern AirlinesVuelo Hefei-DalianLista NegraTransporte AéreoIncidente de Pasajero
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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