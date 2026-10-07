En China, un pasajero obliga a una azafata a arrodillarse para pedir disculpas frente a todos

Un incidente ocurrido a bordo de un avión en China ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Durante un vuelo de China Eastern Airlines entre Hefei y Dalian, una azafata golpeó accidentalmente el codo de un pasajero con el carrito de servicio.

Tras esto, el pasajero exigió una disculpa. Durante el altercado, obligó a la azafata a arrodillarse en la cabina para pedir perdón ante la mirada de los demás pasajeros.

La aerolínea defendió a su empleada, calificando la acción del pasajero como una alteración del orden a bordo y una humillación a la dignidad personal de la trabajadora.

La compañía ha presentado una denuncia ante las autoridades. El pasajero responsable del conflicto ha sido incluido en la lista negra de la aerolínea.