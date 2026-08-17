Se hundió un yate de 9 millones de euros

·0·Mundo
Se hundió un yate de 9 millones de euros

Frente a las costas de Cerdeña, un superyate valorado en más de 9 millones de euros se hundió tras incendiarse, apenas cuatro días después de ser entregado a su nuevo propietario. El diario italiano Il Messaggero informó del suceso.

Según se informó, el incidente ocurrió a bordo del yate de 30 metros Angiola II El incidente tuvo lugar frente a la Costa Esmeralda, cerca de Porto Chervo. De repente se declaró un incendio a bordo y, en poco tiempo, el yate se hundió.

Lo más importante es que las 14 personas que se encontraban a bordo durante la tragedia fueron rescatadas sanas y salvas por los servicios de emergencia.

El yate había sido entregado a su nuevo propietario cuatro días antes

El Angiola II había sido entregado a su nuevo propietario apenas cuatro días antes del incidente. Posteriormente estaba previsto llevar a tierra, con la ayuda de un remolcador, la embarcación, que había sufrido graves daños por el incendio.

Según los servicios de emergencia, tras el incidente no se detectó ninguna fuga de combustible al mar.

La empresa fabricante del yate, Amer Yachts informó de que el Angiola II fue botado en 2020. Desde entonces, había cambiado de propietario varias veces.

Los representantes de la empresa destacaron que el mantenimiento técnico del yate había sido supervisado durante el periodo de garantía.

« Nos alegra que los pasajeros y la tripulación del barco estén a salvo. Al igual que las demás partes, también estamos esperando los resultados de la investigación oficial », declaró la empresa.

Actualmente se investiga cuál fue la causa del incendio y por qué el yate se hundió en tan poco tiempo.

Ya se había producido otra tragedia relacionada con un yate

Como antecedente, en mayo también se hundió un yate frente a las costas del estado australiano de Nueva Gales del Sur. En aquel incidente, las fuertes olas volcaron no solo la embarcación, sino también el bote de rescate.

La tragedia dejó tres muertos. Dos de las víctimas eran rescatistas voluntarios.

En el incidente del Angiola II en Cerdeña, las 14 personas sobrevivieron, pero el hundimiento de un yate valorado en varios millones de euros, apenas cuatro días después de ser entregado a su nuevo propietario, generó gran interés.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Combates intensos: ¿están perdiendo los talibanes el control de Badajshán?Combates intensos: ¿están perdiendo los talibanes el control de Badajshán?Hoy, 13:50«Naftogaz» revela las consecuencias de los ataques con misiles y drones«Naftogaz» revela las consecuencias de los ataques con misiles y dronesHoy, 13:28Una poderosa influencia: ¿cuál es el «papel oculto» de Olena Zelenska en el poder ucraniano?Una poderosa influencia: ¿cuál es el «papel oculto» de Olena Zelenska en el poder ucraniano?Hoy, 13:17En Berlín, una joven salta del 11.º piso a una cesta de rescate (vídeo)En Berlín, una joven salta del 11.º piso a una cesta de rescate (vídeo)Hoy, 12:48La detención de una pareja palestina el día de su boda en Israel genera debateLa detención de una pareja palestina el día de su boda en Israel genera debateHoy, 11:16Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privadoUn joven médico dimite en su primer día en un hospital privadoHoy, 11:02
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones