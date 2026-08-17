Se hundió un yate de 9 millones de euros

Frente a las costas de Cerdeña, un superyate valorado en más de 9 millones de euros se hundió tras incendiarse, apenas cuatro días después de ser entregado a su nuevo propietario. El diario italiano Il Messaggero informó del suceso.

Según se informó, el incidente ocurrió a bordo del yate de 30 metros Angiola II El incidente tuvo lugar frente a la Costa Esmeralda, cerca de Porto Chervo. De repente se declaró un incendio a bordo y, en poco tiempo, el yate se hundió.

Lo más importante es que las 14 personas que se encontraban a bordo durante la tragedia fueron rescatadas sanas y salvas por los servicios de emergencia.

El yate había sido entregado a su nuevo propietario cuatro días antes

El Angiola II había sido entregado a su nuevo propietario apenas cuatro días antes del incidente. Posteriormente estaba previsto llevar a tierra, con la ayuda de un remolcador, la embarcación, que había sufrido graves daños por el incendio.

Según los servicios de emergencia, tras el incidente no se detectó ninguna fuga de combustible al mar.

La empresa fabricante del yate, Amer Yachts informó de que el Angiola II fue botado en 2020. Desde entonces, había cambiado de propietario varias veces.

Los representantes de la empresa destacaron que el mantenimiento técnico del yate había sido supervisado durante el periodo de garantía.

« Nos alegra que los pasajeros y la tripulación del barco estén a salvo. Al igual que las demás partes, también estamos esperando los resultados de la investigación oficial », declaró la empresa.

Actualmente se investiga cuál fue la causa del incendio y por qué el yate se hundió en tan poco tiempo.

Ya se había producido otra tragedia relacionada con un yate

Como antecedente, en mayo también se hundió un yate frente a las costas del estado australiano de Nueva Gales del Sur. En aquel incidente, las fuertes olas volcaron no solo la embarcación, sino también el bote de rescate.

La tragedia dejó tres muertos. Dos de las víctimas eran rescatistas voluntarios.

En el incidente del Angiola II en Cerdeña, las 14 personas sobrevivieron, pero el hundimiento de un yate valorado en varios millones de euros, apenas cuatro días después de ser entregado a su nuevo propietario, generó gran interés.