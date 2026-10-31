Roban el coche de 3 millones de euros del jefe de Bugatti (vídeo)

El Bugatti Chiron personal de Mate Rimac, jefe de Bugatti, fue robado del campus de la empresa en Croacia. Curiosamente, el ladrón se llevó el coche fácilmente porque la llave estaba dentro. Sin embargo, el lujoso vehículo fue localizado por la policía en Austria en menos de 24 horas, según informó la AFP.

Mate Rimac explicó que llevaba años dejando las llaves de sus coches dentro. El motivo era que sus colegas y amigos los usaban a menudo para pruebas u otros asuntos, y así evitaba que tuvieran que buscarlas.

El 28 de octubre, un hombre desconocido entró en el campus de la empresa cerca de Zagreb y se llevó el Bugatti Chiron con la llave puesta. Al principio no se notó, ya que los conocidos y colegas de Mate Rimac suelen utilizar este vehículo.

Tras confirmar el robo, se rastreó su ubicación mediante el sistema de telemetría interno. Se descubrió que el coche se dirigía hacia Eslovenia. Mate Rimac salió en su persecución en su propio Porsche 911 mientras mantenía contacto con la policía.

El ladrón logró cruzar Eslovenia y entrar en Austria. Sin embargo, la policía austriaca lo detuvo en una gasolinera de la autopista A9, cerca de Graz.

Según Mate Rimac, el sospechoso es un hombre croata de unos 30 años que afirmó haber ido a pedir trabajo y, al ver la llave, decidió llevarse el coche.

El jefe de la empresa declaró que no presentará cargos personales contra el hombre. No obstante, debido al alto valor del vehículo, el proceso legal continuará a través de la policía y la fiscalía. El Bugatti Chiron robado sufrió algunos daños y necesita reparaciones.

Tras el incidente, Mate Rimac anunció que ya no dejará las llaves de sus coches dentro.