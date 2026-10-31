Roban el coche de 3 millones de euros del jefe de Bugatti (vídeo)

·0·Mundo
Roban el coche de 3 millones de euros del jefe de Bugatti (vídeo)

El Bugatti Chiron personal de Mate Rimac, jefe de Bugatti, fue robado del campus de la empresa en Croacia. Curiosamente, el ladrón se llevó el coche fácilmente porque la llave estaba dentro. Sin embargo, el lujoso vehículo fue localizado por la policía en Austria en menos de 24 horas, según informó la AFP.

Mate Rimac explicó que llevaba años dejando las llaves de sus coches dentro. El motivo era que sus colegas y amigos los usaban a menudo para pruebas u otros asuntos, y así evitaba que tuvieran que buscarlas.

El 28 de octubre, un hombre desconocido entró en el campus de la empresa cerca de Zagreb y se llevó el Bugatti Chiron con la llave puesta. Al principio no se notó, ya que los conocidos y colegas de Mate Rimac suelen utilizar este vehículo.

Tras confirmar el robo, se rastreó su ubicación mediante el sistema de telemetría interno. Se descubrió que el coche se dirigía hacia Eslovenia. Mate Rimac salió en su persecución en su propio Porsche 911 mientras mantenía contacto con la policía.

El ladrón logró cruzar Eslovenia y entrar en Austria. Sin embargo, la policía austriaca lo detuvo en una gasolinera de la autopista A9, cerca de Graz.

Según Mate Rimac, el sospechoso es un hombre croata de unos 30 años que afirmó haber ido a pedir trabajo y, al ver la llave, decidió llevarse el coche.

El jefe de la empresa declaró que no presentará cargos personales contra el hombre. No obstante, debido al alto valor del vehículo, el proceso legal continuará a través de la policía y la fiscalía. El Bugatti Chiron robado sufrió algunos daños y necesita reparaciones.

Tras el incidente, Mate Rimac anunció que ya no dejará las llaves de sus coches dentro.

Bugatti ChironMate RimacCroaciaRobo de cochesLujo
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Cómo fue robado el hiperdeportivo de 2,4 millones de euros del jefe de Bugatti? (video)¿Cómo fue robado el hiperdeportivo de 2,4 millones de euros del jefe de Bugatti? (video)Hoy 13:34Tesoro en las paredes: la policía italiana descubre un almacén secreto de la mafia de 3,2 millones de eurosTesoro en las paredes: la policía italiana descubre un almacén secreto de la mafia de 3,2 millones de euros23 septiembre 10:52Venecia aumenta la tasa de entrada diaria para su centro histórico a 30 eurosVenecia aumenta la tasa de entrada diaria para su centro histórico a 30 euros22 septiembre 15:52Roban 30 000 botellas de vino valoradas en 5 millones de euros en ItaliaRoban 30 000 botellas de vino valoradas en 5 millones de euros en Italia10 octubre 12:36Roban la camiseta firmada y el brazalete de capitán de Messi en Francia (video)Roban la camiseta firmada y el brazalete de capitán de Messi en Francia (video)21 octubre 17:53Roban objetos raros de un famoso museo en FranciaRoban objetos raros de un famoso museo en Francia6 julio 18:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos