Una avioneta se estrelló cerca del borde norte del Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona, Estados Unidos. Las tres personas a bordo fallecieron en el incidente, según informó el Servicio de Parques Nacionales de EE. UU.

Se informó que la aeronave, un Piper PA-24 Comanche, se accidentó la noche del 15 de noviembre. Transportaba a tres personas. El centro de comunicaciones regional del Gran Cañón recibió el aviso de la desaparición del avión alrededor de las 23:30 horas de ese mismo día. La última ubicación registrada fue la zona de Basin, en el borde norte.

Las labores de búsqueda comenzaron la mañana del 16 de noviembre. El Departamento de Seguridad Pública de Arizona utilizó equipos de imágenes infrarrojas y visión nocturna para la búsqueda aérea. Alrededor de las 10:15 horas, el personal del Servicio de Parques Nacionales localizó los restos de la aeronave en la zona de Basin. Las autoridades confirmaron que no hubo supervivientes.

En las operaciones de búsqueda y rescate participaron el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, los equipos de rescate de los condados de Coconino y Kane, y el centro de coordinación de rescates de la Fuerza Aérea de los EE. UU.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) está investigando las causas del accidente con el apoyo del Servicio de Parques Nacionales. La identidad de las víctimas aún no ha sido revelada.