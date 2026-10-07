Un pescador de 81 años sobrevive a un ataque de oso

En la región de Irkutsk, Rusia, un pescador de 81 años sobrevivió a un ataque de oso tras luchar contra el depredador. El incidente ocurrió mientras el anciano descargaba suministros de su bote.

Según informa «RIA Novosti», el suceso tuvo lugar en una zona remota del río Kirenga, cerca del pueblo de Chinonga. El oso apareció en la orilla y atacó al pescador mientras este amarraba su embarcación.

A pesar de ello, el hombre de 81 años resistió al animal y logró subir a su bote. Luego, navegó río abajo para abandonar la zona peligrosa. Como resultado del ataque, sufrió heridas en las manos y el cuerpo.

Según los informes, desde agosto ha aumentado la frecuencia con la que los osos se acercan a zonas pobladas. Debido a la escasez de alimentos, los depredadores se adentran en áreas habitadas en busca de comida.

En la región de Irkutsk, cinco personas han muerto este año en incidentes relacionados con osos. Entre ellos, tres personas que recolectaban bayas en el distrito de Kirensk fueron víctimas de ataques.

En el distrito de Ust-Ilimsk, un cazador también falleció tras encontrarse con un oso. En el distrito de Kazachinsko-Lenskiy, un oso atacó a un trabajador dentro de un vagón, causándole heridas mortales.