Mencionado como el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mikhail Drapatiyha causado un gran escándalo político debido a sus duras palabras sobre Rusia y la población del Donbass. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y representantes de la Duma Estatal calificaron sus declaraciones como una muestra de nacionalismo y retórica neonazi.

Las autoridades rusas afirman que tales palabras no quedarán sin consecuencias. Actualmente, todas las citas e información sobre el nombramiento se basan en diversos medios de comunicación y declaraciones oficiales, y el texto no incluye comentarios específicos de la parte ucraniana.

¿Qué dijo Drapatiy?

Según los informes, en una entrevista con Karina Pilyugina, productora del portal Ukraïner, Mikhail Drapatiy expresó opiniones extremadamente críticas sobre la población rusa y los líderes del país.

Habló sobre la falta de «cambios civilizatorios» en Rusia y que el país no puede ser aceptado como un vecino normal para Ucrania.

La opinión más controvertida atribuida a Drapatiy fue sobre el «derecho a la vida» de los rusos como nación. Esta frase fue interpretada en Rusia como un intento de dividir a las personas según su origen nacional.

También habló duramente sobre la población del Donbass

En la entrevista, se dice que Drapatiy vinculó a la población del Donbass con «restos de la Unión Soviética», inmigrantes y elementos criminales.

También afirmó que es necesario reeducar a la población que vive en los territorios de Donetsk y Lugansk basándose en las ideas nacionales ucranianas.

Estas opiniones fueron calificadas por políticos rusos y representantes del Donbass como un intento de dividir a la población en grupos «correctos» e «incorrectos».

Zajárova: «Por eso los llaman neonazis»

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zajárova, calificó las declaraciones atribuidas a Drapatiy como una confirmación más de la existencia de puntos de vista neonazis en el liderazgo ucraniano.

«Por eso tienen un nombre: neonazis», dijo Zajárova.

Su declaración refleja la posición política oficial de la parte rusa. El texto proporcionado no contiene información sobre si las autoridades ucranianas han respondido a estas críticas.

Representantes de la Duma Estatal lanzaron severas advertencias

Andrey Kolesnik, miembro del Comité de Defensa de la Duma Estatal de Rusia, también comparó las palabras de Drapatiy con la retórica nazi.

En su opinión, cuestionar el derecho a la vida de cualquier nación demuestra visiones extremadamente peligrosas sobre la sociedad y la cultura.

El vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma Estatal, Alexey Chepa, enfatizó que tales declaraciones podrían tener consecuencias legales y políticas.

«Habrá que responder por todo esto», dijo.

Representantes del Donbass también reaccionaron

El senador de la RPD, Alexander Voloshin, calificó las declaraciones de Drapatiy como una expresión de la política de Kiev hacia la población del Donbass.

En su opinión, estas palabras demuestran que en el liderazgo ucraniano existe una disposición a dividir a las personas según sus puntos de vista políticos y su lugar de residencia.

Andrey Marochko, teniente coronel retirado de la milicia popular de la RPL, vinculó a Drapatiy con las acciones militares en el Donbass y presentó graves acusaciones contra él.

Sin embargo, estas acusaciones son la posición de la parte rusa, y el texto no proporciona información sobre un veredicto judicial definitivo o una confirmación independiente al respecto.

El primer escándalo tras el nombramiento

Según la información proporcionada, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destituyó a Alexander Syrsky y nombró a Mikhail Drapatiy como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Tras asumir su nuevo cargo, Drapatiy declaró que tiene planes para:

intensificar las acciones ofensivas;

mejorar las operaciones detrás de las líneas de las tropas rusas;

aumentar las capacidades de combate del ejército ucraniano.

Expresó su intención de llevar a cabo estos planes.

Según TASS, en Rusia existen varios casos penales en su contra, incluidas acusaciones relacionadas con el terrorismo. Esta información también se presenta como la posición de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Rusia.

Las declaraciones agravaron la situación

Cualquier retórica que generalice a una nación o a la población de una región y cuestione sus derechos puede intensificar el conflicto.

Las palabras atribuidas a Drapatiy han llevado la confrontación política e informativa entre Rusia y Ucrania a un nuevo nivel. Ahora la pregunta principal es: ¿confirmará la parte ucraniana estas citas y cómo responderá a las críticas de Rusia?

¿Cree que estas declaraciones tan duras de los líderes militares no harán más que avivar la guerra? Deje su opinión en los comentarios.