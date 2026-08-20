Durante la ceremonia de presentación oficial del nuevo ministro de Defensa de Ucrania, Yevgueni Jmara, el presidente Volodímir Zelenski declaró que el principal obstáculo al que se enfrenta el sistema de defensa del país es la grave falta de fondos y recursos. Debido al fuerte aumento del gasto bélico y a la ampliación de las necesidades en el frente, Kyiv se ve obligado a buscar nuevas fuentes de financiación.

«Se necesitan más recursos»: la declaración de Zelenski

Al encargar importantes tareas al nuevo ministro, el jefe de Estado evaluó abiertamente la situación actual del gasto militar y de la resistencia armada:

«Uno de nuestros mayores problemas es el dinero. Es realmente un desafío muy serio para el sector de la defensa de Ucrania en estos momentos. Hay que encontrar los recursos necesarios y, en mi opinión, este es el mayor problema al que nos enfrentamos. La guerra se ha encarecido: es un hecho. Se necesitan más recursos y la escasez ha aumentado. El adversario emplea cada vez más medios contra nosotros y no solo debemos defendernos, sino también actuar activamente. Todo esto requiere grandes cantidades de dinero». — declaró Volodímir Zelenski.

Indicadores de la situación financiera y militar de la defensa de Ucrania

Ámbito Naturaleza del problema y medidas adoptadas Problema principal En el sector de la defensa, escasez de fondos y recursos materiales Tarea del nuevo ministro Yevgueni Jmara realizará una auditoría completa de todos los acuerdos con los socios occidentales Necesidades militares Nuevos flujos financieros para continuar no solo con la defensa, sino también con las operaciones activas Vulnerabilidad de la defensa aérea Serias dificultades para protegerse contra los misiles balísticos (The Guardian) Relaciones con los socios Revisión de los paquetes de ayuda militar ya ejecutados y previstos

Auditoría de los acuerdos con Occidente y riesgo balístico

Según Zelenski, el recién nombrado ministro de Defensa, Yevgueni Jmara, debe realizar una auditoría exhaustiva de todos los contratos militares suscritos con socios internacionales. Se determinará qué ayudas han sido entregadas efectivamente y cuáles se están retrasando.

Al mismo tiempo, The Guardian Dan Sabbagh, editor de defensa y seguridad del periódico, señaló que los sistemas ucranianos de defensa aérea afrontan graves obstáculos y dificultades ante los últimos ataques con misiles rusos, especialmente para interceptar misiles balísticos.

¿Creen que Ucrania podrá cubrir por completo el importante déficit financiero de su defensa mediante nueva ayuda occidental, o tendrá que revisar sus recursos económicos internos?

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