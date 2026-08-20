«La guerra se ha encarecido, el mayor problema es el dinero»: Zelenski reconoce la falta de recursos para la defensa

·0·Mundo
«La guerra se ha encarecido, el mayor problema es el dinero»: Zelenski reconoce la falta de recursos para la defensa

Durante la ceremonia de presentación oficial del nuevo ministro de Defensa de Ucrania, Yevgueni Jmara, el presidente Volodímir Zelenski declaró que el principal obstáculo al que se enfrenta el sistema de defensa del país es la grave falta de fondos y recursos. Debido al fuerte aumento del gasto bélico y a la ampliación de las necesidades en el frente, Kyiv se ve obligado a buscar nuevas fuentes de financiación.

«Se necesitan más recursos»: la declaración de Zelenski

Al encargar importantes tareas al nuevo ministro, el jefe de Estado evaluó abiertamente la situación actual del gasto militar y de la resistencia armada:

«Uno de nuestros mayores problemas es el dinero. Es realmente un desafío muy serio para el sector de la defensa de Ucrania en estos momentos. Hay que encontrar los recursos necesarios y, en mi opinión, este es el mayor problema al que nos enfrentamos. La guerra se ha encarecido: es un hecho. Se necesitan más recursos y la escasez ha aumentado. El adversario emplea cada vez más medios contra nosotros y no solo debemos defendernos, sino también actuar activamente. Todo esto requiere grandes cantidades de dinero». — declaró Volodímir Zelenski.

Indicadores de la situación financiera y militar de la defensa de Ucrania

Ámbito

Naturaleza del problema y medidas adoptadas

Problema principal

En el sector de la defensa, escasez de fondos y recursos materiales

Tarea del nuevo ministro

Yevgueni Jmara realizará una auditoría completa de todos los acuerdos con los socios occidentales

Necesidades militares

Nuevos flujos financieros para continuar no solo con la defensa, sino también con las operaciones activas

Vulnerabilidad de la defensa aérea

Serias dificultades para protegerse contra los misiles balísticos (The Guardian)

Relaciones con los socios

Revisión de los paquetes de ayuda militar ya ejecutados y previstos

Auditoría de los acuerdos con Occidente y riesgo balístico

Según Zelenski, el recién nombrado ministro de Defensa, Yevgueni Jmara, debe realizar una auditoría exhaustiva de todos los contratos militares suscritos con socios internacionales. Se determinará qué ayudas han sido entregadas efectivamente y cuáles se están retrasando.

Al mismo tiempo, The Guardian Dan Sabbagh, editor de defensa y seguridad del periódico, señaló que los sistemas ucranianos de defensa aérea afrontan graves obstáculos y dificultades ante los últimos ataques con misiles rusos, especialmente para interceptar misiles balísticos.

¿Creen que Ucrania podrá cubrir por completo el importante déficit financiero de su defensa mediante nueva ayuda occidental, o tendrá que revisar sus recursos económicos internos?

¡Dejen sus opiniones en los comentarios y compartan esta importante noticia con sus seres queridos para mantenerse informados sobre los análisis político-militares!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Militares ucranianos abandonan centros de entrenamiento en AlemaniaMilitares ucranianos abandonan centros de entrenamiento en AlemaniaAyer, 23:42Zelenski pide misiles Patriot a sus aliados y amenaza a RusiaZelenski pide misiles Patriot a sus aliados y amenaza a RusiaAyer, 23:20María Zajárova se pronuncia sobre los objetivos geopolíticos de OccidenteMaría Zajárova se pronuncia sobre los objetivos geopolíticos de OccidenteAyer, 23:12Exigen despedir a un empleado bancario y estalla un nuevo escándalo de corrupción en KievExigen despedir a un empleado bancario y estalla un nuevo escándalo de corrupción en KievAyer, 23:05El mayor problema de Ucrania: aumenta la amenaza de los misiles balísticosEl mayor problema de Ucrania: aumenta la amenaza de los misiles balísticosAyer, 22:56Decenas de peces con aspecto de serpiente se desparraman en el metro desde un cuboDecenas de peces con aspecto de serpiente se desparraman en el metro desde un cuboAyer, 21:32
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones