Una foca rodando entre hojas de otoño fue vista 10 millones de veces en tres días (video)

·11·Mundo
Una foca rodando entre hojas de otoño fue vista 10 millones de veces en tres días (video)

En Polonia, una foca que recibe el otoño de una manera peculiar se ha convertido en la favorita de los internautas. El video que muestra al animal disfrutando y rodando entre hojas coloridas ha ganado la atención de millones de personas en poco tiempo.

La administración del zoológico de Borysew publicó en redes sociales un video protagonizado por David, una foca de 26 años. En él, se puede ver al animal marino retozando y rodando con alegría sobre las hojas otoñales.

Curiosamente, el video fue visto más de 10 millones de veces en solo tres días tras su publicación. El personal del zoológico declaró que no esperaban un interés tan grande.

Algunos usuarios de internet dudaron de la autenticidad de las imágenes, sugiriendo que podrían haber sido creadas con inteligencia artificial.

En respuesta a estas sospechas, la administración del zoológico publicó otro video de David. De esta manera, intentaron demostrar que los movimientos alegres de la foca entre las hojas de otoño eran reales.

La sencilla actividad otoñal de David causó un gran revuelo en las redes sociales y alegró el día a miles de personas.

PoloniaZoológico de BorysewFoca DavidVideo viralOtoño
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Se establece récord de carrera de 100 metros en taconesSe establece récord de carrera de 100 metros en tacones8 octubre 04:26«El joven que gira el cuello 180 grados»: la verdad detrás del video viral (video)«El joven que gira el cuello 180 grados»: la verdad detrás del video viral (video)19 septiembre 12:45El equinoccio de otoño se acerca: las noches comienzan a alargarse a partir del 23 de septiembreEl equinoccio de otoño se acerca: las noches comienzan a alargarse a partir del 23 de septiembre22 septiembre 10:41Un enorme elefante marino tumbado en la carretera se convierte en estrella de InternetUn enorme elefante marino tumbado en la carretera se convierte en estrella de Internet9 agosto 13:53Una mujer sobrevive a dos inyecciones letales en EE. UU. y revela detalles aterradoresUna mujer sobrevive a dos inyecciones letales en EE. UU. y revela detalles aterradoresHoy 20:33Roban el coche de 3 millones de euros del jefe de Bugatti (vídeo)Roban el coche de 3 millones de euros del jefe de Bugatti (vídeo)Hoy 19:17
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos