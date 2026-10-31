Una foca rodando entre hojas de otoño fue vista 10 millones de veces en tres días (video)

En Polonia, una foca que recibe el otoño de una manera peculiar se ha convertido en la favorita de los internautas. El video que muestra al animal disfrutando y rodando entre hojas coloridas ha ganado la atención de millones de personas en poco tiempo.

La administración del zoológico de Borysew publicó en redes sociales un video protagonizado por David, una foca de 26 años. En él, se puede ver al animal marino retozando y rodando con alegría sobre las hojas otoñales.

Curiosamente, el video fue visto más de 10 millones de veces en solo tres días tras su publicación. El personal del zoológico declaró que no esperaban un interés tan grande.

Algunos usuarios de internet dudaron de la autenticidad de las imágenes, sugiriendo que podrían haber sido creadas con inteligencia artificial.

En respuesta a estas sospechas, la administración del zoológico publicó otro video de David. De esta manera, intentaron demostrar que los movimientos alegres de la foca entre las hojas de otoño eran reales.

La sencilla actividad otoñal de David causó un gran revuelo en las redes sociales y alegró el día a miles de personas.