El «partido de voleibol» de las gallinas causa furor entre los internautas (vídeo)

Un vídeo que muestra a gallinas moviéndose como si participaran en un partido de voleibol se ha vuelto viral en las redes sociales, provocando intensos debates entre los usuarios.

En el vídeo, las aves parecen divididas en dos equipos. Corren por turnos hacia el balón situado en el centro, intentando golpearlo con sus picos. Los movimientos de las gallinas dan a los espectadores la impresión de estar viendo una auténtica competición deportiva.

Las imágenes no pasaron desapercibidas para los internautas. Muchos reaccionaron con humor, intentando relacionar los movimientos de las aves con las reglas del voleibol.

Por ejemplo, un usuario bromeó: «El equipo perdedor se convertirá en comida para pollos». Otra persona dejó un comentario irónico: «¡Pero si un jugador no puede tocar el balón dos veces!»

Gracias a los inusuales movimientos de las gallinas y a los divertidos comentarios, el vídeo está alegrando a muchos espectadores en las redes sociales.