El «partido de voleibol» de las gallinas causa furor entre los internautas (vídeo)

·87·Mundo
El «partido de voleibol» de las gallinas causa furor entre los internautas (vídeo)

Un vídeo que muestra a gallinas moviéndose como si participaran en un partido de voleibol se ha vuelto viral en las redes sociales, provocando intensos debates entre los usuarios.

En el vídeo, las aves parecen divididas en dos equipos. Corren por turnos hacia el balón situado en el centro, intentando golpearlo con sus picos. Los movimientos de las gallinas dan a los espectadores la impresión de estar viendo una auténtica competición deportiva.

Las imágenes no pasaron desapercibidas para los internautas. Muchos reaccionaron con humor, intentando relacionar los movimientos de las aves con las reglas del voleibol.

Por ejemplo, un usuario bromeó: «El equipo perdedor se convertirá en comida para pollos». Otra persona dejó un comentario irónico: «¡Pero si un jugador no puede tocar el balón dos veces!»

Gracias a los inusuales movimientos de las gallinas y a los divertidos comentarios, el vídeo está alegrando a muchos espectadores en las redes sociales.

Redes SocialesVídeo ViralGallinas Jugando Al VoleibolHechos CuriososHumor
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una foca rodando entre hojas de otoño fue vista 10 millones de veces en tres días (video)Una foca rodando entre hojas de otoño fue vista 10 millones de veces en tres días (video)31 octubre 22:52«El joven que gira el cuello 180 grados»: la verdad detrás del video viral (video)«El joven que gira el cuello 180 grados»: la verdad detrás del video viral (video)19 septiembre 12:45Se establece récord de carrera de 100 metros en taconesSe establece récord de carrera de 100 metros en tacones8 octubre 04:26Kazajistán: un entrenador de voleibol golpea a una joven atleta durante una competición (vídeo)Kazajistán: un entrenador de voleibol golpea a una joven atleta durante una competición (vídeo)27 octubre 21:36¡Se registra un récord inusual de ocupación en un apartamento en China!¡Se registra un récord inusual de ocupación en un apartamento en China!Hoy 18:16Un gimnasio exclusivo para mujeres musulmanas abrió en la IndiaUn gimnasio exclusivo para mujeres musulmanas abrió en la IndiaHoy 17:48
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol