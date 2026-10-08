Una abuela de 61 años rompe el récord mundial de plancha tras aguantar 5 horas (video)

Que las capacidades humanas no tienen límites, es lo que la atleta canadiense Donna Jean Wilde ha demostrado al mundo entero una vez más. A sus 61 años, madre de 5 hijos y abuela de 12 nietos, mantuvo uno de los ejercicios estáticos más difíciles, la «plancha», durante 5 horas estableciendo un nuevo y asombroso récord mundial.

Con este resultado, la atleta no solo superó su propia marca, sino que elevó el récord femenino a nuevas alturas, dejando boquiabiertos a las redes sociales y a la comunidad deportiva.

Voluntad de hierro y marcas récord

Este resultado histórico de Donna Jean Wilde fue registrado oficialmente ante cientos de espectadores y jueces:

Casi 5 horas de resistencia ininterrumpida: La atleta completó el tiempo hasta la marca de las 5 horas con una técnica perfecta, apoyada sobre los codos;

Superando su propio récord: Donna ya poseía el récord mundial femenino de plancha y esta vez mejoró aún más su desempeño;

Inigualable también en flexiones: No solo destaca en ejercicios estáticos, sino también dinámicos; la atleta es poseedora del récord mundial de flexiones en una hora, habiendo realizado 1 575 repeticiones en 60 minutos.

La clave del éxito: un gran apoyo familiar

Detrás de esta gran estabilidad física de nuestra heroína se encuentra el apoyo sincero de su gran y unida familia:

Nietos en las gradas: Los 5 hijos y 12 nietos de Donna la apoyaron incansablemente desde las gradas durante todos los minutos de la prueba, infundiéndole el espíritu de victoria;

Un ejemplo para la generación joven: La atleta destaca que su objetivo es mostrar a los jóvenes que el estilo de vida saludable, la rutina diaria y la voluntad ayudan a conquistar grandes metas a cualquier edad.

Esta hazaña de Donna Jean Wilde demostró una vez más que el potencial del cuerpo humano no se define por la edad en el pasaporte, sino por el trabajo y la determinación.