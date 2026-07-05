Hermanos que lucharon 17 años por su madre ganan en el tribunal

Tres hermanos escoceses — Michael, Robert y David Porter — lucharon durante 17 años para que el asesino de su madre Jean Henlon fuera castigado. A pesar de los largos procesos judiciales, las investigaciones cerradas repetidamente y la desesperación, finalmente consiguieron justicia.

Todo comenzó en 2009 con una llamada de Interpol. Las autoridades informaron a la familia que Jean Henlon había desaparecido sin dejar rastro en la isla de Creta. La mujer de 53 años debía cuidar a un niño local, pero su ausencia en el trabajo aumentó la preocupación.

Poco después, su cuerpo fue encontrado en el agua. Las autoridades griegas inicialmente calificaron el incidente como un accidente. Pero sus hijos estaban convencidos de que las heridas de su madre, especialmente las marcas de un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza, no eran una coincidencia. Solicitaron una segunda autopsia forense, que reveló signos de lucha en el cuerpo de la mujer.

Entonces los hermanos comenzaron una larga lucha por la justicia. En los años siguientes, el caso se cerró y reabrió cuatro veces. Incluso dos personas fueron sospechosas erróneamente, pero no se logró ningún resultado concreto.

A finales de 2023, la familia contrató a un investigador privado, Charis Veramos. Este examinó minuciosamente el diario personal de Jean Henlon. En el diario, la mujer había escrito sobre haber terminado una relación con un hombre con quien había salido brevemente a principios de 2009.

Según los investigadores, el sospechoso no había aceptado la ruptura y creía que Jean veía a otro hombre. Se reanalizaron nuevos testigos y declaraciones anteriores, y se reunieron pruebas suficientes para llevar la acusación a juicio.

Después de 17 años, los tres hermanos regresaron a Creta para testificar en el juicio contra el hombre acusado de asesinar a su madre. Durante el juicio, un forense declaró que Jean Henlon probablemente aún vivía tras recibir un fuerte golpe en la cabeza y que posteriormente podría haber sido arrojada al agua.

Como resultado, los jueces y el jurado declararon al sospechoso unánimemente culpable de asesinato tras unas tres horas de deliberación. Sin embargo, se tuvo en cuenta su enfermedad mental y su responsabilidad se atenuó parcialmente.

El culpable fue condenado a 10 años de prisión. Sin embargo, según la legislación griega, no será enviado a prisión hasta que se revise la apelación.

Tras anunciarse la sentencia, Michael Porter dijo: « Luchamos muy duro por este día. Por fin, la voz de nuestra madre ha sido escuchada », dijo.

Su hermano Robert añadió: « Estoy agradecido de que personas desconocidas hayan escuchado la verdad sobre mi madre y hayan tomado la decisión correcta. Esta es una verdadera victoria », subrayó.

El abogado de la familia, Apostolos Xiritakis, también declaró que este caso fue el proceso más largo de su carrera y que la justicia había prevalecido tras 17 años de lucha. Sin embargo, señaló que la lucha no había terminado completamente, teniendo en cuenta el proceso de apelación que aún estaba por delante.