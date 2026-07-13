Un niño que no pudo contener las lágrimas conquista los corazones

En Moscú, una competencia de «plancha» amateur está siendo muy comentada en las redes sociales, no solo por sus ganadores, sino por sus momentos cargados de emoción.

En el evento, Mila Medvedeva, de 8 años, logró el mejor resultado en la categoría femenina al mantener la posición de plancha durante 33 minutos, llevándose la victoria. Su resistencia fue ovacionada por los espectadores.

Sin embargo, tras la competencia, la atención de los internautas no se centró en la ganadora, sino en un niño que logró aguantar 20 minutos y no pudo contener las lágrimas al finalizar el ejercicio. El video del suceso acumuló millones de visitas en poco tiempo.

Mientras algunos usuarios elogiaron la determinación y paciencia del niño, otros señalan que el logro de Mila Medvedeva quedó a la sombra de este debate. Así, los momentos emotivos ganaron más atención que los resultados de la competencia.