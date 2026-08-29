Una estadounidense de 53 años realiza 1 826 flexiones en una hora

Laura A. Hunt, una estadounidense de 53 años, batió el récord mundial Guinness femenino al realizar 1 826 flexiones en una hora.

Según el Guinness World Records, Laura Hunt logró este resultado el 8 de noviembre de 2025 en Pittsburgh, Estados Unidos. Trabaja como entrenadora personal y educadora en alfabetización física.

Su resultado supera ampliamente el récord establecido en 2024 por la canadiense Donnajin Wilde, de 59 años, quien realizó 1 575 flexiones en una hora.

El récord masculino de flexiones en una hora pertenece al deportista rumano Pop Laurențiu, quien realizó 3 378 flexiones el 30 de junio de 2023.

Laura Hunt declaró que, a través de su récord, quiso demostrar a sus hijos, alumnos y demás personas la importancia de no temer a los desafíos y de esforzarse por alcanzar metas difíciles.