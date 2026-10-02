¡En Turkmenistán, las tradiciones nacionales y los deportes ecuestres se han convertido una vez más en una celebración brillante a nivel estatal! El líder nacional de Turkmenistán, presidente del Consejo del Pueblo y principal «experto ecuestre» y «jinete experto» del país, Arkadağ Gurbanguly Berdimuhamedov, participó en la carrera de caballos y obtuvo la victoria absoluta. El lujoso gran premio otorgado por el presidente Serdar Berdimuhamedov — Range Rover Sport encontró a su dueño de forma inesperada. Entonces, ¿con qué caballo llegó Arkadağ primero a la meta y quién recibió el valioso todoterreno?

El «Dagxon» del nieto y la victoria de Arkadağ

El jinete jefe del país no dejó ninguna oportunidad a sus rivales esta vez tampoco:

Tradición familiar: Gurbanguly Berdimuhamedov compitió con un purasangre llamado «Dagxon» cuidado por su nieto, el joven jinete Kerimguly Berdimuhamedov;

Primer lugar absoluto: El jinete experto recorrió la distancia con gran maestría, cruzó la línea de meta primero y ganó la medalla de oro;

Gran premio real: Al final de la carrera, el presidente de Turkmenistán, Serdar Berdimuhamedov, entregó personalmente las llaves del lujoso Range Rover Sport al jinete ganador.

El lujoso todoterreno se dirige a una unidad militar

«Arkadağ Gurbanguly Berdimuhamedov donó el valioso Range Rover Sport ganado por la victoria al Ministerio de Defensa del país, concretamente a la unidad militar donde su nieto, el sargento Kerimguly Berdimuhamedov, cumple su servicio militar».

De esta manera, el coche de lujo ganado en la carrera fue destinado directamente a las necesidades de los militares y la defensa.

Detalles de la carrera y premios (Tabla)

Indicador / Factor Detalles y estado oficial Jinete ganador Gurbanguly Berdimuhamedov (Arkadağ, líder nacional, presidente del Consejo del Pueblo) Caballo de competición «Dagxon» (cuidador: su nieto Kerimguly Berdimuhamedov) Lugar obtenido 1er lugar (Campeón absoluto) Premio entregado Range Rover Sport coche (por el presidente Serdar Berdimuhamedov) Destino final del regalo Entregado a la unidad militar del Ministerio de Defensa donde sirve el sargento Kerimguly

¿Cómo evalúa usted que Arkadağ haya donado el lujoso Range Rover Sport a la unidad militar donde sirve su nieto? ¿Cuáles son sus impresiones sobre este tipo de carreras?

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