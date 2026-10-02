Arkadağ, de nuevo un jinete inigualable: gana la carrera de caballos con el «Dagxon» de su nieto (vídeo)
¡En Turkmenistán, las tradiciones nacionales y los deportes ecuestres se han convertido una vez más en una celebración brillante a nivel estatal! El líder nacional de Turkmenistán, presidente del Consejo del Pueblo y principal «experto ecuestre» y «jinete experto» del país, Arkadağ Gurbanguly Berdimuhamedov, participó en la carrera de caballos y obtuvo la victoria absoluta. El lujoso gran premio otorgado por el presidente Serdar Berdimuhamedov — Range Rover Sport encontró a su dueño de forma inesperada. Entonces, ¿con qué caballo llegó Arkadağ primero a la meta y quién recibió el valioso todoterreno?
El «Dagxon» del nieto y la victoria de Arkadağ
El jinete jefe del país no dejó ninguna oportunidad a sus rivales esta vez tampoco:
Tradición familiar: Gurbanguly Berdimuhamedov compitió con un purasangre llamado «Dagxon» cuidado por su nieto, el joven jinete Kerimguly Berdimuhamedov;
Primer lugar absoluto: El jinete experto recorrió la distancia con gran maestría, cruzó la línea de meta primero y ganó la medalla de oro;
Gran premio real: Al final de la carrera, el presidente de Turkmenistán, Serdar Berdimuhamedov, entregó personalmente las llaves del lujoso Range Rover Sport al jinete ganador.
El lujoso todoterreno se dirige a una unidad militar
«Arkadağ Gurbanguly Berdimuhamedov donó el valioso Range Rover Sport ganado por la victoria al Ministerio de Defensa del país, concretamente a la unidad militar donde su nieto, el sargento Kerimguly Berdimuhamedov, cumple su servicio militar».
De esta manera, el coche de lujo ganado en la carrera fue destinado directamente a las necesidades de los militares y la defensa.
Detalles de la carrera y premios (Tabla)
Indicador / Factor
Detalles y estado oficial
Jinete ganador
Gurbanguly Berdimuhamedov (Arkadağ, líder nacional, presidente del Consejo del Pueblo)
Caballo de competición
«Dagxon» (cuidador: su nieto Kerimguly Berdimuhamedov)
Lugar obtenido
1er lugar (Campeón absoluto)
Premio entregado
Range Rover Sport coche (por el presidente Serdar Berdimuhamedov)
Destino final del regalo
Entregado a la unidad militar del Ministerio de Defensa donde sirve el sargento Kerimguly
¿Cómo evalúa usted que Arkadağ haya donado el lujoso Range Rover Sport a la unidad militar donde sirve su nieto? ¿Cuáles son sus impresiones sobre este tipo de carreras?
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