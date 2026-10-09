La cumbre de la CEI comienza en Turkmenistán, Shavkat Mirziyoyev recibido por Serdar Berdimuhamedov

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La cumbre de la CEI comienza en Turkmenistán, Shavkat Mirziyoyev recibido por Serdar Berdimuhamedov

El Presidente de la República de Uzbekistán Shavkat Mirziyoyev visitó el complejo turístico nacional « Avaza », ubicado en la costa del mar Caspio en Turkmenistán, para participar en la reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

En el complejo principal donde se lleva a cabo la cumbre, el jefe de nuestro Estado fue recibido por el Presidente de Turkmenistán Serdar Berdimuhamedov con calidez y gran respeto.

Agenda de las negociaciones: formatos restringido y ampliado

En esta conferencia de alto nivel, está previsto examinar las direcciones importantes de la asociación multilateral entre los países de la Comunidad:

  • Diálogo en formato restringido: Durante la reunión en formato restringido, los jefes de Estado discutirán detalladamente la seguridad regional, la situación geopolítica global y el fortalecimiento del diálogo político dentro de la organización;

  • Reunión ampliada: En las negociaciones exhaustivas con la participación de las delegaciones oficiales, se dará prioridad a las relaciones comerciales y económicas, la cooperación industrial, el desarrollo de corredores de transporte y tránsito, y la profundización de los intercambios culturales y humanitarios.

Paquete de documentos cuya firma se espera

Al finalizar la cumbre, se espera la adopción de una serie de decisiones importantes destinadas a elevar las actividades de la Comunidad a un nuevo nivel:

  • Fortalecimiento del marco jurídico: Se aprobarán acuerdos multilaterales destinados a la integración económica y la facilitación de los procedimientos aduaneros y fronterizos;

  • Nuevas iniciativas: Se prevé el apoyo a las iniciativas prácticas presentadas por Uzbekistán sobre comercio electrónico, innovación e integración de infraestructuras de transporte y logística en el espacio de la CEI.

Esta cumbre, que comenzó en el complejo « Avaza », Asia Central es considerada un evento político importante para ampliar la confianza mutua y la cooperación práctica en el espacio de la CEI.

Shavkat MirziyoyevCEISerdar BerdimuhamedovAvazaTurkmenistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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